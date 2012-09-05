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Установка запчастей Камминз на различные модификации Газель началась более пяти лет тому назад. Особым качеством и долговечностью отличаются двигатели для дизельных систем. Согласно свежайшим статистическим данным, на каждом десятом дизельном авто отечественного автопроизводителя установлены движки данной марки. Поставляются они Форсаж непосредственно производителем, компанией Cummins Inc. Партнерское сотрудничество с данным автотехнологическим гигантом подтверждено отдельной договорной документации. Следовательно, сомневаться в качестве поставляемых Камминз запчастей не стоит.



Весь товарный ряд, представленный в Форсаж, получен с соответствующей сертификационной документацией. Отлично зарекомендовавшие себя двигатели Камминз подтверждают высокую надежность поставщика и непревзойденное качество данных агрегатов. Чтобы выбрать подходящую деталь или же узел, автолюбители смогут воспользоваться нашим онлайн-каталогом, представленным на официальном веб-ресурсе Форсаж. Наша компания владеет также оффлайн-магазином, который открылся более пятнадцати лет тому назад. Васильевский остров, где находится автомагазин запчастей доступен любому петербуржцу или же приезжему.



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