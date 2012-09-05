Перед Гран При Испании пошли слухи, что неудачи дебютанта команды Jordan Ральфа Фирмана в первых гонках разочаровали Эдди Джордана и тот готов, не дожидаясь конца сезона, заменить новичка на более опытного пилота — называлось даже имя Эдди Ирвайна. Джордан сам подлил масла в огонь, заявив накануне Барселоны, что испанская гонка станет для Ральфа «экзаменом», поскольку это первая трасса, где тот имел возможность тестироваться в предсезонный период.

И Фирман сдал этот экзамен на пятерку В субботней квалификации он впервые сумел опередить Фнзикеллу, хотя здесь ему помогли механические неполадки ни машине итальянца. Фиэнко и в гонке преследовали поломки (отказ заправочного шланга, поврежденный боковой понтон и, наконец, поломка двигателя). А вот у Фирмана гонка прошла успешно, он даже успел красиво побороться с напарником. Сэйфетн-кар дал ирландцу возможность провести ранний пит-стоп. поменян стратегию дозаправок, а безошибочная езда позволила к финальной стадии гонки закрепиться на восьмом место. После успеха в Испании вопрос об увольнении Фирмана из Джордана наверняка будет снят. По крайней мере, президент европейского отделения компании Fold, поставляющей команде моторы, заявил после Барселоны: «Ральф показал блестящий результат, а в том, что начало сезона сложилось для него тяжело, не было его вины».

Да Матта и Toyota

В Испании к Тойоте пришел первый в этом году успех, причем принес его японо-германской команде не опытный Оливье Папис, а новичок Формулы-1 бразилец Кристиано да Матта. Вины 36- летнего француза в этом не было —Оливье прекрасно провел субботнюю квалификацию, в гонке стабильно держался в очковой зоне, но его в очередной раз подставила техника. Бразилец, блеснувший в пятницу четвертым результатом, в итоговой квалификации не сумел оптимально настроить машину и выглядел не так хорошо. Зато в гонке да Матта смог отыграться. Стартовав с 13-го места, он, в итоге, пробился на шестую позицию. Причем, по ходу гонки Кристиано немного подвели механики — на двух последних пит-стопах он потерял несколько драгоценных секунд, которые не позволили ему вернуться на трассу впереди Ральфа Шумахера. Зато финальные 15 кругов гонки были украшены зрелищной борьбой бразильца и немца за пятую позицию. Да Матта был быстрее Ральфа, атаковал настойчиво и рискованно, но пройти соперника все же сумел — помешал перегрев тормозов на последней трети дистанции. Впрочем, трем очкам в чемпионате и команда, и сам Кристиано радовались, как большой победе.