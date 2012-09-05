Можно думать, что допустимое напряжение при статической нагрузке должно уменьшиться в отношении (Е+Р)/Р, но это не верно, так как Я—значение максимальной реакции при скручивающих усилиях, получающихся при торможении, что вполне возможно, поскольку Р обозначает лишь статическую нагрузку, действие которой может удвоиться от удара. Следовательно, лучше снижать напряжение от статической нагрузки в отношении (В+2Р)/2Р.

Для передних колес и рессор отношение гЦ составляет обычно 0,76, а для задних колес и рессор—0,50. Подставляя эти величины в приведенное выше уравнение, мы найдем, что для получения допустимых напряжений при торможении напряжение от статической нагрузки должно быть снижено в отношении от 1,226 к 1 (около 20%) по отношению к передним и в отношении 1,16 к 1 (13%) по отношению к задним рессорам.

В некоторых случаях в задней половине рессоры добавляется над коренным листом еще особый полулист в целях предохранения от скручивающих напряжений при торможении. Такой полулист закрепляется в центре рессоры хомутами, крепящими последнюю к подушке, тогда как около наружного конца рессоры и в промежуточных точках этот полулист крепится к остальным посредством специальных хомутов.