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Ford Fiesta - сколько обойдется ремонт
25 Июня 2021
Теги: авто

В декабре 1996 года я купил Форд-Фиесту (Ford-Fiesta) - свою первую машину, размером и внешне похожую на Таврию, 1979 года выпуска, с двигателем 1,1 л, мощностью 53 л. с. Ее пробег к тому времени составил (по счетчику) 124300 км. Несмотря на почтенный возраст, машина неплохо сохранилась и на шоссе спокойно идет со скоростью 140 - 150 км/ч.

Из хронических болезней можно назвать повышенные расходы масла (выбивается через прокладку поддона) и охлаждающей жидкости (подтекает радиатор). К сожалению, я поздно осознал масштаб этих болезней, что привело к затратам "бестолковым", по терминологии Александра Жихарева. Тем не менее я включил их в затраты вынужденные, так как ездить надо, а задним умом каждый крепок.

За полтора года я проехал на Фиесте 45000 км (в основном по городу и хорошим шоссе).

Вынужденные затраты. На бензин АИ-95 за это время ушло 9160 руб. (средний расход 8,3 л), масло - 810 руб. (я предпочитаю ипоса!-76, так как его вроде не подделывают и у нас в поселке продается всегда). Две замены масла вместе с фильтрами и промывкой -"пятиминуткой" потребовали 110 руб. Если бы сразу заменил прокладку поддона, сэкономил бы только на масле 600 руб. Сюда же следует добавить расходы на "тосол" - 300 руб., герметик радиатора - 65 руб. и его пайку - 50 руб. Замечу, новый радиатор на эту машину стоит порядка 500 руб.

Новая резина вместе с монтажом и балансировкой обошлась мне в 750 руб. Огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечка - в 275 руб. Пришлось заменить стеклоочистительные щетки, свечи и высоковольтные провода, ремень генератора, контакты прерывателя, регулятор напряжения. Все вместе 475 руб.

В небольшой аварии мне разбили фару и указатель поворота. В магазине за новые мне пришлось бы отдать не менее 300 долл., "бэушные" стоили мне 80 и 85 руб. соответственно. Новая помпа - 130 руб., полный комплект тормозных колодок - 210 руб., крышка радиатора и термостат - 65 руб.

По своей вине (не надо было ехать на известный у нас железнодорожный переезд, где из плит торчат шпильки) оборвал глушитель. Новый - 420 руб., приемная труба - 235 руб.

 

 


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