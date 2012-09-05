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Ford Excursion
22 Ноября 2020
Теги: авто

Невероятная длина этого лимузина потрясает воображение, однако самое сногсшибательное скрывается за его тонированными стеклами один раз он сможет, только используя всю, от края до края, ширину магистрали вроде того же Бориспольского шоссе.

Клубная стихия

Самое интересное кроется в громадном чреве «джип-лимузина». Когда водитель включает все, что входит в перечень внутреннего оснащения, в салоне воцаряется феерическая атмосфера ночного клуба. Под звуки мощнейшей аудиосистемы с 600-ваттным усилителем и сабвуферами оживают огни завораживающей подсветки, многократно отражаясь в хрустальном сверкании баров. В полумраке вытянутого пространства, в клубах искусственного дыма мечутся замысловатые фигуры лазерного шоу, а над головой чернеет звездное небо. Взгляду назад открывается... бесконечность: в небольшом окне можно созерцать спецэффект «трансформации» реальности.

Под рукой у водителя несколько пультов управления праздником. Он может общаться с пассажирами по громкой связи или, воспользовавшись миниклавиатурой, адресовать им сообщение, которое они увидят в виде бегущей строки. В салоне установлены три телевизора с жидкокристаллическими экранами, видеоплеер и DVD. За поддержанием комфортных условий следят две климатические установки.

Традиционному свадебному использованию лимузина состоятельные клиенты все чаше предпочитают увеселительные прогулки по клубам, ночь напролет перемещаясь из одного развлекательного заведения в другое. Если очень понадобится, то гигантский Excursion способен принять на борт веселую компанию из 22 персон, но это скорее «тактическая» цифра: удобство превыше всего.


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