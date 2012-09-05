Компания VW славится качеством и надежностью выпускаемых автомобилей. VW Jetta – не исключение. Эффектная, статусная и динамичная модель, сочетающая в себе заряженность хэтчбека и простор седана, отвечает самым взыскательным требованиям современных покупателей. Автосалон предлагает купить Фольксваген Джетта в различной комплектации.





Место сборки

Изначально все предприятия Фольксваген находились только на территории Германии, но с развитием бренда производство «переехало» в другие страны. Сейчас заводы по выпуску автомобилей расположены в 12 странах. Джетта для российского рынка выпускается в Мексике и России (г. Калуга).





Особенности производства

Автомобили в Калуге собираются по протоколу крупноузловой сборки SKD. Базовая конструкция создается на месте, а все запчасти, силовые установки и несущие элементы кузова поступают из Германии, поэтому их качество и надежность не вызывает сомнений. В Калуге происходит окончательная сборка автомобиля. Здесь же седаны заправляют техническими жидкостями.

После сборки автомобиль и все системы проходят серьезную проверку на качество. Точность работы электроники проверяется с помощью компьютерных программ. Ходовая часть, двигатель и трансмиссия проходят проверку на динамометрической дорожке и беговых барабанах. В дождевальной камере кузов тестируется на герметичность швов, а качество лакокрасочного покрытия «сдает экзамен» в световом тоннеле.

Прошедший на отлично все испытания автомобиль отправляется в дилерские центры, где любой желающий может современную машину с прекрасными рабочими качествами, а также пройти ТО Фольксваген на выгодных условиях.





Мощь и комфорт

Двигатель – комбинация АКП и TSI обеспечивает малый расход топлива (в смешанном цикле 5,2 литра на сто километров) и высокую динамику, благодаря крутящему моменту (0-100 км/ч – 8,6 с).

Предмет особой гордости концерна – кузов с повышенной жесткостью. Получить надежную несущую систему позволяет использование автоматической лазерной сварки. Применение лазера обеспечивает герметичность и прочность швов, увеличивает устойчивость автомобиля к российским дорогам и климату. Независимо от погоды, в салоне всегда уютно и комфортно, благодаря системе климат-контроль.

В распоряжении водителя и пассажиров просторный салон и вместительный багажник. Большой погрузочный проем багажного отделения позволяет легко загружать и размещать внутри крупные предметы. В панель багажного отделения встроены вещевые отсеки, в которых можно хранить небольшие предметы.

Компания VW делает все, чтобы ее автомобили были мощными, удобными и динамичными. В какой стране не собирался бы фольксваген, он остается эталоном качества и совершенства. Выбирая фольксваген джетта, вы выбираете надежность, комфорт и безопасность.



