Воспользовавшись услугами нашей службы доставки, вы сможете получить прекрасные букеты со свежими цветами по любому столичному адресу или же поселку Подмосковья. Оформление онлайн-заказов выполняется на нашем веб-сайте florist-express.ru, без лишних формальностей или же иных процедур. Выбирая цветочные букеты, вы сможете всего за пять минут оформить онлайн-заказ. Срочная доставка Флорист Экспресс занимает около пары часов, после того, как вы оплатите заказ. Единственным препятствием для такой доставки является загруженность автомагистралей.



Сейчас приобретение цветов возможно практически на любом углу. Однако, поиск подходящего букет занимает много времени. Специалисты Флорист Экспресс оперативно доставят вам выбранные в онлайн-режиме букеты, без всяких проволочек. Мы предлагаем заинтересованным заказчикам только шикарные композиции, созданные с использованием свежих цветов. Узнать подробнее о них, вы сумеете после посещения нашего официального веб-ресурса. Многим наши сроки доставки могут показаться нереальными. Ведь невозможно за считанные часы пересечь всю страну и преподнести цветы любимым вам людям.



Секрет подобной оперативности заключается в многолетнем существовании Флорист Экспресс. За пройденные годы нам удалось создать огромное сообщество флористов. Эта целая сеть, которая охватывает не только города России, но и СНГ. После принятия заказа, мы моментально передаем его нашим представителям в городах, где находятся наши заказчики. После этого флористы занимаются сборкой букета с учетом правил или же норм Флорист Экспресс. Правда, мы берем комиссию за процесс обработки заказа, однако клиентура получает гарантии Флорист Экспресс. Каждый флорист или же цветочный салон, работающий с нами, особо дорожит сотрудничеством. Поэтому при выполнении наших заказов, они отличаются максимальной отдачей.



С расширением связей, наша служба доставки уже охватила всю планету. Более пяти лет мы сотрудничаем с интернациональными корпорациями, занимающимися доставкой цветочных букетов. Кроме этого мы активно развиваем сеть салонов-партнеров в различных городах мира. Отныне нашу доставку букетов можно заказать в разных европейских странах, в Турции, Египте и даже в США. Подобную доставку можно также посредством нашего веб-сайта. Однако при этом необходимо учесть временные различия и правильно рассчитать момент получения букета.

