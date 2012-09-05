Около пятнадцати лет техцентр Fleet service занимается обслуживанием
автотранспортных средств и выполнением ремонтно-диагностических работ.
За пройденные годы центр посетили десятки тысяч автовладельцев, которые
получили быструю и эффективную помощь для своих персональных
транспортных средств. Профильным направлением работы СТО является
постгарантийный сервис японских и корейских авто, а также иномарок
других стран. Благодаря широчайшему спектру предоставляемых услуг, число
заказчиков техцентра постоянно увеличивается. Сюда обращаются и
владельцы модификаций элитного сегмента такой известнейшей марки, как
Lexux.
Профессиональные мастера СТО Лексус выполняют текущий ремонт,
обслуживают системы климат-контроля, сход-развал, шиномонтажные работы,
ремонтируют механизмы рулевого управления или же двигателей. Кроме этого
в Fleet service желающие могут заказать плановое ТО и иные услуги.
Специалисты техцентра занимаются установкой разнообразного
дополнительного оборудования. Особым спросом пользуется услуга монтажа
мультимедиа систем разной сложности. Чтобы обеспечить максимальный
комфорт клиентуры и добиться эффективности работы персонала
администрация СТО регулярно обновляет ПО для диагностического
оборудования, подбора запчастей или же ремонта.
Услугами Fleet service могут воспользоваться как частные автовладельцы,
также и юр. лица. Для расчета принимаются безналичный метод или же
наличные, в зависимости от пожеланий заказчика. Возможна расплата и
кредитными карточками. Новейшее диагностическое оборудование,
установленное в СТО, позволяет в минимальные сроки определить даже
малейшую неисправность. Обслуживается такое оборудование лучшими
техническими специалистами центра. В распоряжении автомобилистов
охраняемая, комфортная парковка. А зона отдыха центра обставлена мягкими
диванами. Ожидающие могут насладиться спутниковым ТВ и бесплатной
беспроводной интернет-связью.
Приемщики СТО отличаются своей высокой квалификацией и дружелюбием.
Fleet service имеет собственное складское хозяйство, в котором хранятся
все необходимые для ремонтных работ запасные детали. Это значительно
ускоряет процесс ремонта и избавляет автовладельцев от необходимости
походов по магазинам и бесконечных поисков подходящих запчастей.
Техцентр часто объявляет различные акции, в рамках которых заказчики
смогут воспользоваться дополнительными скидками. Частыми посетителями
Fleet service являются представители крупных корпораций.