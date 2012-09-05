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Fleet service
6 Августа 2019
Теги: авто

Около пятнадцати лет техцентр Fleet service занимается обслуживанием автотранспортных средств и выполнением ремонтно-диагностических работ. За пройденные годы центр посетили десятки тысяч автовладельцев, которые получили быструю и эффективную помощь для своих персональных транспортных средств. Профильным направлением работы СТО является постгарантийный сервис японских и корейских авто, а также иномарок других стран. Благодаря широчайшему спектру предоставляемых услуг, число заказчиков техцентра постоянно увеличивается. Сюда обращаются и владельцы модификаций элитного сегмента такой известнейшей марки, как Lexux.

Профессиональные мастера СТО Лексус выполняют текущий ремонт, обслуживают системы климат-контроля, сход-развал, шиномонтажные работы, ремонтируют механизмы рулевого управления или же двигателей. Кроме этого в Fleet service желающие могут заказать плановое ТО и иные услуги. Специалисты техцентра занимаются установкой разнообразного дополнительного оборудования. Особым спросом пользуется услуга монтажа мультимедиа систем разной сложности. Чтобы обеспечить максимальный комфорт клиентуры и добиться эффективности работы персонала администрация СТО регулярно обновляет ПО для диагностического оборудования, подбора запчастей или же ремонта.

Услугами Fleet service могут воспользоваться как частные автовладельцы, также и юр. лица. Для расчета принимаются безналичный метод или же наличные, в зависимости от пожеланий заказчика. Возможна расплата и кредитными карточками. Новейшее диагностическое оборудование, установленное в СТО, позволяет в минимальные сроки определить даже малейшую неисправность. Обслуживается такое оборудование лучшими техническими специалистами центра. В распоряжении автомобилистов охраняемая, комфортная парковка. А зона отдыха центра обставлена мягкими диванами. Ожидающие могут насладиться спутниковым ТВ и бесплатной беспроводной интернет-связью.

Приемщики СТО отличаются своей высокой квалификацией и дружелюбием. Fleet service имеет собственное складское хозяйство, в котором хранятся все необходимые для ремонтных работ запасные детали. Это значительно ускоряет процесс ремонта и избавляет автовладельцев от необходимости походов по магазинам и бесконечных поисков подходящих запчастей. Техцентр часто объявляет различные акции, в рамках которых заказчики смогут воспользоваться дополнительными скидками. Частыми посетителями Fleet service являются представители крупных корпораций.

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