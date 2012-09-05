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Фланец карданного вала
22 Апреля 2018
Теги: авто

Так как расстояние между двумя валами, соединёнными с помощью карданного дала, при колебаниях подвески изменяется, трансмиссия должна включать скользящее соединение. Существуют универсальные шарниры, допускающие ограниченное осевое смещение их ведущих и ведомых элементов и исключающие необходимость в отдельном скользящем соединении. Универсальный шарнир переднего конца карданного вала прикреплён ко вторичному валу коробки передач или к промежуточному её валу; универсальный шарнир заднего конца карданного вала связан с валом ведущей шестерни заднего моста. Оба эти соединения обычно выполняются на шлицах, одна из вилок кардана имеет в ступице внутренние шлицы, а вал, на котором она смонтирована, имеет шлицы на его наружной поверхности. Перемещение вилки по валу ограничено в осевом направлении с одной стороны заплечиком и промежуточной шайбой, с другой—шайбой и привинченной крышкой. Однако такая конструкция затрудняет снятие карданного вала с автомобиля, и поэтому для облегчения демонтажа в настоящее время широко применяются дополнительные фланцы.

Дополнительный фланец состоит из диска, соединённого с валом шпонкой или шлицами и имеющего ряд отверстий по окружности для болтов, которыми фланец соединяется с одной из вилок универсального шарнира. Эта вилка также имеет форму диска или кольца с двумя параллельными оси выступами с отверстиями для установки цапф шарнира. При такой конструкции карданный вал может быть снят с автомобиля после удаления болтов дополнительного фланца. Некоторые универсальные шарниры имеют гнёзда для цапф, выполненные отдельно и прикреплённые к крестовине с помощью крышки и винтов; в этом случае отдельный дополнительный фланец становится излишним.

Универсальный шарнир с игольчатыми подшипниками. Стаканчик с иголками вставлен в отверстие каждой проушины вилки; проворачиванию стаканчика препятствует запорная пластина, укреплённая крышкой и винтами. С внутренней стороны иголок имеется шайба, предохраняющая их от выпадения, и пробковое уплотнение. Внутри крестовины высверливается полость, образующая масляный резервуар, смазка вводится через нарезанное отверстие в центре крестовины. Скользящая вилка имеет десять шлицев и снабжена маслоотражательным диском на одном конце и фетровым уплотнением на другом конце.


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тут были комменты. RIP!






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