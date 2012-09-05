Физиологический критерий оценки плавности используется в архитектуре. Он связан с изменением направления н скорости движения глазного яблока при осмотре водителем участка дороги, расположенного впереди. Глаз быстро перемещается мышцами таким образом, что изображение движется скачкообразно по наиболее чувствительной центральной части сетчатки глаза. Всякий излом или крутой перегиб рассматриваемой линии, изменяющий ее направление, вызывает соответствующее быстрое изменение среднего направления движения глаза, которое требует дополнительного мышечного усилия, необходимого, в частности, для преодоления инерционных сил. Движение глаза по новому направлению за изломом требует напряжения внимания и дополнительного усилия глазных мышц.

Включение криволинейного участка между изломами прямой линии ослабляет это напряжение. Очевидно, начиная с некоторой скорости, изменение направления движения глаз будет осуществляться незаметно и тогда сочетания линий воспринимаются как плавные. Однако неясность вопроса о том, какая угловая скорость поворота глаза является «удобной» для большинства водителей и может быть принята для Оценки плавности трассы, затрудняет диализ плавности сочетания элементов дороги методами аналитической геометрии.

Следует отметить, что при анализе плавности трассы и сочетания дороги с ландшафтом легче выявить ее «неприспособленность», которая сама бросается зрителю в глаза, чем привести примеры, удачные во всех отношениях.

Установление критериев пространственной плавности трассы затрудняется тем обстоятельством, что по -условиям динамики автомобиля и обеспечения безопасности движения выдвигаются разные требования к изменениям закономерностей геометрических элементов дорог в Плане и продольном профиле. Возможные переломы продольного профиля ограничиваются величиной максимальных подъемов, преодолеваемых автомобилями. Углы поворота трассы в плане ничем не ограничиваются. Различные условия видимости в продольном профиле и плане, необходимость в последнем случае обеспечить устойчивость на кривых предъявляют разные требования к величинам радиусов вертикальных и горизонтальных кривых. Поэтому нельзя предъявить единые требования к элементам дороги в пространстве.