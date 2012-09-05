Со спокойным достоинством знающих себе цену специалистов фирма Porsche отметила 30- летний юбилей легендарного Porsche-911. И хотя не секрет, что спрос на подобного рода спортивные автомобили во все более «демократизирующейся» Европе падает, здесь, похоже, не спешат бросаться к «популистским» малолитражкам. С одной стороны, Porsche предлагает все более широкую гамму комплектаций и исполнений уже стоящих на производстве машин (новинка — 911 Speedster), а с другой — все громче заявляют об уникальном багаже знаний и опыте своего исследовательского центра и готовности принять на любом этапе участие в разработке, испытаниях, доводке и подготовке к производству любых новых автомобилей и (или) узлов для других производителей.

К слову, фирма Porsche принимала участие, например, в подготовке двигателя ВАЗ- 2108, и мотор для своего класса получился хороший, даже по сегодняшним меркам.

Как всегда, роскошны и агрессивно-элегантны породистые Maserati. Но, говоря о Maserati и Porsche, мы уже приблизились к «самым-самым», а это — тема отдельного разговора. Здесь же добавим, что ваш корреспондент стал свидетелем того, как окончательно была достигнута договоренность о продаже в ближайшее время в России четырех роскошных 400- сильных Maserati Shamal, чем займется уполномоченная на то фирма J. Hohermuth AG. Так что у богачей с развитым вкусом есть отличный шанс вырваться в лидеры. Такого в Москве еще не было!

Ну, а что же было главным в Женеве? Если забыть о конкретных автомобилях, то можно смело говорить, что выставка прошла под знаками подушек и каркасов безопасности, чистого выхлопа и возможности истребить автомобиль без остатка после того, как тот откатает свое. То есть, безопасности и экономии. Но нас, увы, это пока не очень волнует...