Фирма „Хитачи" применяет вариант установки термоанемометра в байпасном воздушном канале, расположенном параллельно основной магистрали термоанемометра. Благодаря этому датчик защищен от пульсаций потока, обратных вспышек и в некоторой степени от загрязнений. Датчик представляет собой керамическое основание (трубка, пластина) с размещенной на нем платиновой нитью, свернутой в спираль. Снаружи нить защищена стеклянным покрытием. Фирме „Хитачи” удалось добиться соответствия между основным и вспомогательным потоками благодаря особой конфигурации байпасного канала. Диапазон измерения у такого расходомера составляет 9.„360 кг/ч, погрешность измерения (5...7) %. Измеритель обладает высоким быстродействием - постоянная времени около 20 мс.

Другим перспективным направлением в термоанемометрии является использование пленочных чувствительных элементов. Идея такого элемента была предложена еще в конце 60-х гг.

Преимуществом этого решения является повышенная механическая прочность датчика, поскольку по сравнению с нитями в данном случае происходит разделение функций, т. е. пленка выполняет функцию измерительного элемента, а подложка (твердая или гибкая) - функцию силового (несущего) элемента конструкции.

В автомобильных термоанемометрах зарубежных фирм используют пленочные чувствительные элементы на твердых керамических подложках. Такие расходомеры выпускаются фирмами ..Бош”, „Дженерал-Моторс” и др.

Типичная конструкиия расходомера фирмы „Дженерал-Моторс” с пленочным чувствительным элементом показана на рис. 40. Основной составляющей конструкции является чувствительный элемент, включающий измерительный и термокомпенсационный резисторы, закрепленный в пластмассовой рамке. Сама рамка размешена в измерительном патрубке расходомера. Температура перегрева измерительного терморезистора поддерживается на уровне 70 °С с помощью электронной схемы термоанемометра. В этом же измерительном патрубке до измерительного элемента (по ходу потока) установлен полупроводниковый датчик температуры воздуха. В корпусе расходомера имеется камера для размещения электронной схемы расходомера.

Аналогичный расходомер разработан фирмой „Пирбург”. Он рассчитан на диапазон расходов 15.,.470 кг/ч. Температура перегрева измерительного элемента в различных вариантах расходомера может поддерживаться на уровне 100...130°С. В ведом такие расходомеры отличаются простотой и надежностью конструкции, невысокой стоимостью.