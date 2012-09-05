Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Фирма „Хитачи"




Фирма „Хитачи"
9 Марта 2020
Теги: авто

Фирма „Хитачи" применяет вариант установки термоанемометра в байпасном воздушном канале, расположенном параллельно основной магистрали термоанемометра. Благодаря этому датчик защищен от пульсаций потока, обратных вспышек и в некоторой степени от загрязнений. Датчик представляет собой керамическое основание (трубка, пластина) с размещенной на нем платиновой нитью, свернутой в спираль. Снаружи нить защищена стеклянным покрытием. Фирме „Хитачи” удалось добиться соответствия между основным и вспомогательным потоками благодаря особой конфигурации байпасного канала. Диапазон измерения у такого расходомера составляет 9.„360 кг/ч, погрешность измерения (5...7) %. Измеритель обладает высоким быстродействием - постоянная времени около 20 мс.

Другим перспективным направлением в термоанемометрии является использование пленочных чувствительных элементов. Идея такого элемента была предложена еще в конце 60-х гг.

Преимуществом этого решения является повышенная механическая прочность датчика, поскольку по сравнению с нитями в данном случае происходит разделение функций, т. е. пленка выполняет функцию измерительного элемента, а подложка (твердая или гибкая) - функцию силового (несущего) элемента конструкции.

В автомобильных термоанемометрах зарубежных фирм используют пленочные чувствительные элементы на твердых керамических подложках. Такие расходомеры выпускаются фирмами ..Бош”, „Дженерал-Моторс” и др.

Типичная конструкиия расходомера фирмы „Дженерал-Моторс” с пленочным чувствительным элементом показана на рис. 40. Основной составляющей конструкции является чувствительный элемент, включающий измерительный и термокомпенсационный резисторы, закрепленный в пластмассовой рамке. Сама рамка размешена в измерительном патрубке расходомера. Температура перегрева измерительного терморезистора поддерживается на уровне 70 °С с помощью электронной схемы термоанемометра. В этом же измерительном патрубке до измерительного элемента (по ходу потока) установлен полупроводниковый датчик температуры воздуха. В корпусе расходомера имеется камера для размещения электронной схемы расходомера.

Аналогичный расходомер разработан фирмой „Пирбург”. Он рассчитан на диапазон расходов 15.,.470 кг/ч. Температура перегрева измерительного элемента в различных вариантах расходомера может поддерживаться на уровне 100...130°С. В ведом такие расходомеры отличаются простотой и надежностью конструкции, невысокой стоимостью.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Датчики Холла - . (+32)
Разработки термоанемометров... - . (+30)
Расходомеры Бош - . (+33)
Особенности вихревых расходоме... - . (+33)
Применение расходомеров... - . (+31)
Термоанемометрические расходом... - . (+279)
Второе семейство V-образных во... - . (+290)
Квалифицированный автосервис А... - . (+295)
Ультразвуковые расходомеры... - . (+284)
Как правильно обслуживать новы... - . (+72)
Вихревые расходомеры... - . (+100)
Измерители расходов воздуха и ... - . (+79)
Измерители расходов воздуха и ... - . (+605)
Как оформляется залог ПТС под ... - . (+607)
Чувствительный элемент интегра... - . (+1923)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке