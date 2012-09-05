В Москве сейчас - шесть действующих авторизованных станций “Volvo”: “Musa Motors”, “ТЦ-Кунцево”, “Сервис-Ресурс”, “РТДСервис”, “Автотемп” и “Независимость”. В течение гарантийного срока (а он составляет один год без ограничения пробега) владелец новой “Volvo”, купленной у официального дилера, может обслужить его в любом из этих техцентров. Самое главное - машина должна иметь фирменную “родословную”, гарантийный талон и правильно оформленную сервисную книжку. Интересно, а как быть с автомобилями, которые предназначены для американского рынка или для жарких условий ОАЭ? В российском представительстве “Volvo” нас успокоили: авторизованные станции обязаны проводить гарантийный ремонт любого автомобиля, купленного у официального дилера, независимо от того, где он приобретался. Если же у вас есть по этому вопросу какие-либо разногласия с сервисным центром - обращайтесь в представительство. Здесь, кстати, недавно открыт отдел по работе с клиентами и установлен телефон “горячей линии” .

Плановое обслуживание (ТО) в гарантийный и послегарантийный период (по требованию завода-изготовителя) должно проводиться через каждые 15 000 км пробега. Однако московские авторизованные центры (кроме “Сервис- Ресурс”), учитывая специфику российских условий, рекомендуют проводить ТО через каждые 10 000 км. Впрочем, владелец нового “Volvo” может приехать на обслуживание и после 15 000 км пробега - это его право. Тем не менее специалисты все же рекомендуют проводить техосмотр почаще. Например, в “Musa Motors” в дополнение к плановым ТО клиентам предлагают еще и сертификационное обслуживание - через каждые 5 000 км. В этом случае кроме обязательных работ, предписанных заводом- изготовителем, обслуживание по сертификату включает еще ряд дополнительных сервисных регулировок ходовой части, двигателя, электрооборудования.

- Практика показала, что такой подход позволяет выявить скрытые дефекты задолго до того, как тот или иной узел придет в аварийное состояние, - рассказывает директор сервис- центра ”Musa Motors” Александр Нечаев. - На наш взгляд, особенно это необходимо в послегарантийный период. Более частое посещение техцентра при сертификационном обслуживании позволяет уже на раннем этапе выявить и устранить неисправность. В итоге это обходится клиенту почти на порядок дешевле, чем расходы по устранению возможных последствий от такого дефекта.