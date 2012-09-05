Целью моего блога является обеспечение финансовой независимости каждому
потенциальному инвестору. Я сам являюсь частным инвестором и обладаю
огромным опытом в данной сфере. Зовут меня Владиславом Кочерыжкиным.
Отказ от пассивов и переход на создание активов принесло мне отличные
результаты. Сегодня я занимаюсь вкладами в разные ценные бумаги, о чем
рассказывается в моих обзорных статься. Хотя главнейшим активом для меня
является мышление. Поэтому, необходимо начать движение к успеху именно с
мышления, переоценкой того, то происходит вокруг вас и в вашей голове.
Мой блог отличается от аналогичных ресурсов рядом качеств. Прежде всего,
я не занимаюсь рекламированием спекулятивных схем и не добиваюсь
быстрого обогащения. Моей задачей является повышение уровня финансового
образования, изучение вопросов инвестирования, предоставление информации
об эффективном управлении личным бюджетом. Также я помогаю
заинтересованным посетителям избавиться от пассивов, являющихся обузой и
приступить к созданию активов. Именно с данной целью и бы разработан
этот блог, который условно можно назвать блогом инвестора.
Финансовое планирование личных финансов – это важнейший шаг для любого
человека, который желает достичь успеха. В этом деле я предлагаю услуги
финансового консультанта. Я не являюсь кредитным менеджером, а скорее –
независимым советником, помогающим управлять финансами любого
посетителя блога. Следовательно здесь никакие продукты или же сервисы
вам никто впаривать не будет. Сегодня общество остро нуждается в услугах
финансового консультанта. Такой спрос вызван растущими темпами жизни. А
мошенники могут развиваться намного быстрее, чем простые люди. Они
создают разнообразные схемы, предназначенные для обманного выманивания
денег у граждан. Важным помощником для них в подобных махинациях
является низкая грамотность, особенно в сфере финансов. Поэтому я хочу
внести свою скромную лепту в дело борьбы с подобными мошенниками.
Финансовый консультант не имеет ничего общего с кредитным
консультантом. Моей основной работой является уделение внимание
отношению к денежным суммам, созданию капитала, проблемам активов или же
пассивов, повышению эффективности мышления. Все советы, которые можно
вычитать в моих статьях, получены из личного опыта моих коллег или же
клиентов. Чтобы воспользоваться ими, достаточно ознакомиться с
размещенными в блоге материалами. Моей рекомендацией является занятие
инвестированием, которое ничего общего не имеет со спекуляцией.