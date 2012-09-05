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Финансовые консультации
22 Ноября 2018
Теги: финансы

Целью моего блога является обеспечение финансовой независимости каждому потенциальному инвестору. Я сам являюсь частным инвестором и обладаю огромным опытом в данной сфере. Зовут меня Владиславом Кочерыжкиным. Отказ от пассивов и переход на создание активов принесло мне отличные результаты. Сегодня я занимаюсь вкладами в разные ценные бумаги, о чем рассказывается в моих обзорных статься. Хотя главнейшим активом для меня является мышление. Поэтому, необходимо начать движение к успеху именно с мышления, переоценкой того, то происходит вокруг вас и в вашей голове.

Мой блог отличается от аналогичных ресурсов рядом качеств. Прежде всего, я не занимаюсь рекламированием спекулятивных схем и не добиваюсь быстрого обогащения. Моей задачей является повышение уровня финансового образования, изучение вопросов инвестирования, предоставление информации об эффективном управлении личным бюджетом. Также я помогаю заинтересованным посетителям избавиться от пассивов, являющихся обузой и приступить к созданию активов. Именно с данной целью и бы разработан этот блог, который условно можно назвать блогом инвестора.

Финансовое планирование личных финансов – это важнейший шаг для любого человека, который желает достичь успеха. В этом деле я предлагаю услуги финансового консультанта. Я не являюсь кредитным менеджером, а скорее – независимым советником, помогающим управлять финансами любого посетителя блога. Следовательно здесь никакие продукты или же сервисы вам никто впаривать не будет. Сегодня общество остро нуждается в услугах финансового консультанта. Такой спрос вызван растущими темпами жизни. А мошенники могут развиваться намного быстрее, чем простые люди. Они создают разнообразные схемы, предназначенные для обманного выманивания денег у граждан. Важным помощником для них в подобных махинациях является низкая грамотность, особенно в сфере финансов. Поэтому я хочу внести свою скромную лепту в дело борьбы с подобными мошенниками.

Финансовый консультант не имеет ничего общего с кредитным консультантом. Моей основной работой является уделение внимание отношению к денежным суммам, созданию капитала, проблемам активов или же пассивов, повышению эффективности мышления. Все советы, которые можно вычитать в моих статьях, получены из личного опыта моих коллег или же клиентов. Чтобы воспользоваться ими, достаточно ознакомиться с размещенными в блоге материалами. Моей рекомендацией является занятие инвестированием, которое ничего общего не имеет со спекуляцией.

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тут были комменты. RIP!






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