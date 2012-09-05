Серьезные удары украинский рынок кредитования и лизинга пережил дважды. Первый удар произошел в кризисный год 2008-го, а второй - после майданских событий 2014 г. Множество компаний тогда свернули собственные представительства или же просто закрылись. Что же касается украинской финансовой группы Porshe, ей удалось устоять, хотя показатели продаж авто резко упали. Не всегда материнская компания способна оказать поддержку. Сейчас в Украине функционирует несколько компаний этой группы, которыми владеет австрийский Порше Банк. А он является членом Порше Холдинга, входящего в концерн Фольксваген. Сегодня данный холдинг обладает небольшой сетью представительств в двадцати мировых государствах, одной из которых является именно Украина.

Наличие представительства в нашей стране свидетельствует о том, насколько перспективным является украинский рынок. Сегодня любой украинский посетитель доменного адреса https://www.rbc.ua/rus/news/finansirovanie-porsche-finance-group-ukraine-1506675206.html может воспользоваться наиболее выгодным кредитованием при приобретении авто таких марок, как Порше, SEAT, Ауди или же Фольксваген. При этом подобным кредитованием наряду с физическими могут воспользоваться и юридические лица. Нельзя не отметить особо выгодные условия кредитования данного представительства.

Показатель годовой процентной ставки финансирования Порше групп не достигает даже девятнадцати процентов в гривнях. А пересмотр размера ставки происходит ежеквартально. Что же касается авансового платежа, то он начинается с пятнадцати процентов и полностью зависит от общей стоимости выбранной покупателем модели. Сроки подобного кредитования от PFG Ukraine достигают пяти лет. Поэтому клиентура может воспользоваться максимально гибкими условиями кредитования. Никаких скрытых платежей подобное финансирование не предусматривает. Достаточно покрытие одноразового административного взноса, который не превышает двух с половиной процентов от общей суммы кредита.

Процедура получения подобного кредитования отличается простотой и оперативностью. На принятие решения у высококвалифицированных сотрудников представительства уходит от одного до трех суток. При этом все процедуры выполняются в одном офисе, в результате чего покупатель экономит до семи процентов средств, которые требуются за обслуживание кредитов. А в случае досрочного погашения такого кредита, покупателю не требуются дополнительные затраты или же соблюдение каких-либо ограничений. К тому же от потенциального покупателя не потребуются никакие дополнительные ежемесячные комиссии. Достаточно определиться с выбором модели авто, и вы сумеете приобрести его максимально оперативно путем заполнения онлайн-заявки.

