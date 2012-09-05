Любой вид техники - специальная, грузовая или же легковая в положенный момент требует замены запчастей и комплектующих. Особенно сложно определиться с подбором запчастей, если автопарк компании состоит из спецтехники различных производителей. Следовательно, при выборе компании, поставляющей запчасти к китайской спецтехники, главным является оптимальное сочетание стоимости со сроками доставки комплектующих. Чтобы не переплачивать за комплектующие, а конкретно - за фильтры разного назначения, лучше выбрать одного продавца. Это позволит сэкономить на стоимости и получить комплектующие в минимальные сроки.



Онлайн-магазин Атланта ДВ предлагает владельцам спецтехники разнообразные фильтра для спецтехники по наиболее доступным ценам. Здесь представлен огромный выбор воздушных, масляных и топливных фильтров для спецтехники разных производителей. Наиболее востребованной является продукция STAL. Такие фильтры подходят для техники таких известнейших марок, как XCMG, Volvo, Kobelko, Hyundai, Shantui, Hitachi, Caterpillar, Komatsu и др. STAL - это огромный выбор гидравлических, масляных, воздушных и топливных фильтров, которые можно заказать вдвое дешевле, чем оригинальные изделия. Однако такая дешевизна не означает, что такие фильтры по качеству уступают оригиналам.



Фильтры STAL являются взаимозаменяемыми для техники марок perkins, sakura, baldwin, donaldson, fleetguard и др. Кроме этого, приобретая данные фильтры у одного продавца на технику разных брендов, покупатели могут рассчитывать на расширенные гарантийные обязательства и дополнительные скидки. Атланта ДВ предлагает топливные, воздушные, масляные и гидравлические фильтры по оптовой стоимости. Здесь вы найдете огромный ассортимент таких комплектующих и сможете заказать их в любом объеме дистанционно, без необходимости посещения магазина.



Атланта ДВ является официальным партнером компании STAL, занимающимся поставками фильтров для спецтехники и грузовиков в любой регион страны. Здесь вы сможете заказать нужные фильтры в считанные минуты и рассчитывать на их оперативную доставку. Сотрудники онлайн-магазина помогут в выборе и отгрузке нужных товаров. Заказы принимаются дистанционно, путем оформления онлайн-заявки. На каждую товарную позиция, представленную в онлайн-магазине, распространяется соответствующая гарантия. Поэтому приобретая фильтры у данного продавца, вы можете рассчитывать на высшее качество комплектующих. В случае обнаружения каких-либо проблем, возможен возврат заказанного товара или же его обмен на новые изделия.

