В свое время так говорили, когда у разных производителей появлялись продукты концептуально очень близкие. Лет пятьдесят назад, например, в воздухе витала идея вагонной компоновки. Сейчас же атмосфера, а точнее, ноосфера, буквально пропитана поголовной минивэнизацией... Минивэны в сегменте «В» уже перестают быть экзотикой. У новоявленного Opel Nflerivà с его возможностями организации пространства появился соперник... Место его рождения Италия.

Казалось бы, концерн «Fiat» переживает сейчас далеко не лучшие времена. В вопросе, как будут складываться у компании отношении с «General Motors», точки над «i» еще отнюдь не расставлены. Несмотря на это, на последнем автосалоне в Женеве концерн показал два новых автомобиля: пятидверный хэтчбек Gingo (Project 169) и минивэн Idea (Project 350). О первом - несколько позднее, а сейчас - о втором.

Уже традиция

Представители компании видят покупателями модели прежде всего людей молодых и активных. Подобно Stilo Idea отличается поразительным для своего сегмента богатством оснащения: двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, крепления изофикс для детских сидений и «роботизированная» коробка «Dualogic», имеющая ручной и автоматический режимы. А устанавливаться она будет в паре с 16-клапанными 1,3- и 1,4- литровыми бензиновыми моторами (первый, развивающий 70 л.с., — абсолютно новый). Активная безопасность представлена системами АБС с дотормаживателем и EBD. Это в стандарте, а в качестве опции клиенту могут быть предложены ESP и система Hill Holder, помогающая трогаться на подъемах.