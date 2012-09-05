Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Fiat Idea




Fiat Idea
18 Октября 2020
Теги: авто

В свое время так говорили, когда у разных производителей появлялись продукты концептуально очень близкие. Лет пятьдесят назад, например, в воздухе витала идея вагонной компоновки. Сейчас же атмосфера, а точнее, ноосфера, буквально пропитана поголовной минивэнизацией... Минивэны в сегменте «В» уже перестают быть экзотикой. У новоявленного Opel Nflerivà с его возможностями организации пространства появился соперник... Место его рождения Италия.

Казалось бы, концерн «Fiat» переживает сейчас далеко не лучшие времена. В вопросе, как будут складываться у компании отношении с «General Motors», точки над «i» еще отнюдь не расставлены. Несмотря на это, на последнем автосалоне в Женеве концерн показал два новых автомобиля: пятидверный хэтчбек Gingo (Project 169) и минивэн Idea (Project 350). О первом - несколько позднее, а сейчас - о втором.

Уже традиция

Представители компании видят покупателями модели прежде всего людей молодых и активных. Подобно Stilo Idea отличается поразительным для своего сегмента богатством оснащения: двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, крепления изофикс для детских сидений и «роботизированная» коробка «Dualogic», имеющая ручной и автоматический режимы. А устанавливаться она будет в паре с 16-клапанными 1,3- и 1,4- литровыми бензиновыми моторами (первый, развивающий 70 л.с., — абсолютно новый). Активная безопасность представлена системами АБС с дотормаживателем и EBD. Это в стандарте, а в качестве опции клиенту могут быть предложены ESP и система Hill Holder, помогающая трогаться на подъемах.

 

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Исполнитель не опаздывает... - . (+25)
Покупка Ford Tranzit от официа... - . (+56)
Conti Eco Contact - . (+51)
Однодиновый комбайн... - . (+51)
Красиво и громко - . (+146)
На всех фронтах - . (+146)
Кому достанется победа?... - . (+178)
Предупредите других заранее... - . (+173)
Что должно быть в аптечке... - . (+185)
Когда пожарные бессильны... - . (+175)
Лови момент - . (+178)
Три плюс один - . (+179)
Opel GTC Geneve - . (+80)
На всякий случай - . (+185)
Mini номер один - . (+109)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке