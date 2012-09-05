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Fiat Gingo
3 Июня 2017
Теги: авто

Над простенькой малышкой по имени Fiat Panda смеялись (в Италии она стала примерно таким же героем анекдотов, как у нас «горбатый запор»), но все же любили и покупали. Ее даже готовили на роль «народного автомобиля» в Советском Союзе: в свое время шли разговоры об освоении ее серийного выпуска на приснопамятном заводе в Елабуге. И вот ей подготовлена смена.

Сначала новая модель проходила под невразумительным заводским обозначением «Project 169». На салоне же в Женеве новая модель класса «А» получила имя собственное — Gingo.

Без особых откровений

Специалисты Fiat говорят, что они хотели привлечь к этой машине внимание (и, конечно, деньги) не только сторонников городских «супермини», но и поклонников более высоких классов. Поэтому, в отличие от предшественников, Panda и Sciccnto, которые выпускались исключительно с трехдверными кузовами, этот, наоборот, будет предложен для начала только с пятидверным. Разумеется, трехдверная модификация тоже появится, но она поступит в продажу не раньше, чем через год.

Как и положено современному «мини», Gingo при длине 3540 мм имеет большую высоту — 1530 мм и ширину — 1580 мм. Задний свес практически отсутствует, передний минимален. Подобная компоновка позволяет довольно свободно разместиться внутри пятерым седокам. При этом еще остается немало для этого класса места для багажа: более 200 л! Хотите отдохнуть? Выбирайте отдых в Лазаревском. Теплая погода здесь царит круглый год, а море помогает получить заряд бодрости. Лазаревское придется по душе и тем,кто хочет просто понежиться на солнышке, и тем, кто любит активный отдых - здесь есть развлечения на любой вкус.

Дизайном итальянцы решили на этот раз не удивлять. Никаких резких линий, но и никакой «обмылочности». Эта машина перекликается не с Ришо, как это можно было бы ожидать, а с моделью более высокого класса — БШо. Как многие другие современные представители сегментов «А» и «В», в профиль пятидверный хэтчбек сильно напоминает минивэн. Заметно выделяются колесные арки, намекая на то, что покупателями машины станут, возможно, не только женщины. Венчают «здание» мощные релинги на крыше. В интерьере наиболее заметная и интересная деталь — центральная консоль. Увенчивается она блоком аудиосистемы, а в нижней ее части расположился рычаг переключения передач. Комбинация приборов стоит там, где и ожидается: перед глазами водителя, без новомодных штучек.

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