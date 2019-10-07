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Ferrari и Maserati
29 Декабря 2019
Теги: авто

Ferrari и Maserati подготовили новые модели автомобилей. Ferrari 555 Squalo имел 4-цилиндровый двигатель объемом 2494 см3 и мощностью 250 л.с. Maserati 250 F был оснащен новым 6-цилиндровым двигателем в 230 л.с. при 7500 мин, независимой подвеской передних колес и задней подвеской типа De Dion.

Сенсацией сезона стало возвращение в королевские гонки фирмы Mercedes-Benz. Немецкий концерн решил вернуть былую славу, заслуженную в предвоенных Гран-При, когда за трехлучевую звезду выступали такие мастера, как Караччиола, Ланг, фон Браухич, Фдджиоли.

Команда дебютировала с автомобилем Mercedes W 196, с 8-цилиндровым рядным двигателем в 250 л.с. при 8250 мин1 с непосредственным впрыском. Фурор произвел аэродинамический кузов нового автомобиля. Колеса Mercedesa были закрыты крыльями, как в спортивных автомобилях. Контракт с новой командой подписал Фанхио, но в начале сезона ему пришлось стартовать за Maserati, так как Mercedes не успел подготовить машину.

Дебют команды состоялся на Гран-При Франции. На быстром кольце в Реймсе новые серебристые машины не оставили конкурентам ни единого шанса. Первая же гонка принесла дубль. Но в Сильверстоуне команду ждало разочарование. На сложной медленной трассе кузов затруднял маневрирование, передние колеса постоянно цеплялись за кузовные арки, и Фанхио финишировал лишь четвертым.

Mercedes стойко перенес удар. К Гран-При Германии для несомненного лидера команды, Фанхио, был построен новый кузов, не закрывающий колес. Эта переделка фактически решила судьбу Чемпионского титула. Фанхио выиграл шесть гонок сезона, и второй раз стал Чемпионом.


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