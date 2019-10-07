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Ferrari и Maserati - новый сезон
3 Января 2020
Теги: авто

В новом сезоне дебютировал английский Wanwall с 4-цилиндровым 2-литровым двигателем, спроектированным польским инженером Леоном Кузьминским. В основу двигателя был положен мотор мотоцикла Norton.

И еще об одной команде хотелось бы сказать несколько слов. В Чемпионате ездила Lancia D 50. Этот автомобиль имел интересную конструкцию. Двигатель V8 мощностью 230 л.с. был использован как несущий элемент, к которому крепилась передняя подвеска. По обоим бортам были закреплены бензобаки. За команду стартовали Аскари и Вилорези, которые доказали конкурентоспособность новой конструкции. В первом же старте Lancia выиграла поул.

Хуан-Мануэль Фанхио в сезоне 1954 года завоевал пять поул-позишн: в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Италии; одержал шесть побед: в Аргентине, Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии, Италии; выиграл три лучших крута: в Великобритании, Швейцарии, Бельгии. В Бельгии Чемпион Мира завоевал “хет-трик" (поул, победа, лучший круг).

Карл Клинг (Германия) закончил свою первую гонку “в очках" (2-ой во Франции).

Команда Mercedes одержала в сезоне четыре победы (во Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии), завоевала четыре “поула" (во Франции, Великобритании, Германии, Италии). В своей первой гонке (Франция) одержала победу, выиграла “поул-позишн", завоевала дубль.

На покрышках Pirelli было одержано четыре победы: в Аргентине, Бельгии, Великобритании, Испании; четыре на Continental: во Франции, Германии, Швейцарии, Италии. Индианаполис - на Firestone.


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