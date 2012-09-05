Многие автолюбители с целью экономии бюджетных средств или же по иным
причинам обращаются с целью приобретения авто к частным владельцам.
Такой подход содержит в себе ряд опасностей, так как вы можете получить
во владение амортизированное авто, слегка подкрашенное снаружи, которое
будет постоянно создавать проблемы на автомагистралях, ломаться и
портить жизнь. Поэтому приобретать автотранспортные средства следует у
надежных продавцов, работающих с гарантией и необходимой лицензионной
документацией. Именно таким продавцом является Фаворит Моторс - одна из
старейших столичных компаний, занимающейся продажами авто более четверти
века.
Дилер Кадиллак
Сегодня Фаворит Моторс считается одним из лучших столичных дилеров и
владельцем качественного автосервиса. Центры техобслуживания и
автосалоны компании функционируют в разных столичных районах. А
благодаря выгодным ценам на авто разных модификаций, жители регионов
обращаются именно к этому дилеру. За пройденные годы Фаворит Моторс
удалось установить дилерские отношения с крупнейшими представителями
мирового автопрома. Среди них особенно следует выделить американский
авто-бренд Сadillac. Модели данного класса относятся к люкс-классу и
пользуются огромнейшим спросом среди российских автолюбителей. Сегодня
Кадиллак считается признанным символом вкуса и роскоши.
Cadillac Favorit - это сочетание, которое позволяет поклонникам бренда
получить ряд преимуществ, обращаясь к официальному дилеру, среди
которых необходимо выделить;
- доступные цены;
- выгодное кредитование;
- огромный выбор;
- надежные гарантии;
- сервисное обслуживание.
Любая из модификаций Кадиллак подчеркнет статус владельца, выставляя его
в выгодном свете среди окружающих. Это яркие, роскошные и красивые
авто, которые всегда привлекают внимание. Хотя Кадиллак и считается
старым брендом, он никогда не останавливает развитие. Американский
автоконцерн активно внедряет инновационные технологии, создавая
уникальные модификации авто, пользующиеся огромным спросом. Неизменными
остаются только параметры безопасности, комфорта и уровня качества
данного автомобильного бренда.
Приобретение модификаций авто данной модификации возможно в любых
столичных автосалонах Фаворит-Моторс. В них желающие сумеют
воспользоваться полным пакетом услуг, которые необходимы для
приобретения и сервисного обслуживания авто. Кроме этого дилер Кадиллак
предлагает клиентуре выгодное автокредитование вместе со страховыми
услугами. А возможность записи на тест-драйв позволит будущим владельцам
Кадиллак хорошо проверить интересующую модель, апробировать ее на ходу и
оценить все преимущества. Выполняются такие заезды абсолютно бесплатно.