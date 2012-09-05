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Фаворит Моторс
4 Апреля 2019
Теги: авто

Многие автолюбители с целью экономии бюджетных средств или же по иным причинам обращаются с целью приобретения авто к частным владельцам. Такой подход содержит в себе ряд опасностей, так как вы можете получить во владение амортизированное авто, слегка подкрашенное снаружи, которое будет постоянно создавать проблемы на автомагистралях, ломаться и портить жизнь. Поэтому приобретать автотранспортные средства следует у надежных продавцов, работающих с гарантией и необходимой лицензионной документацией. Именно таким продавцом является Фаворит Моторс - одна из старейших столичных компаний, занимающейся продажами авто более четверти века.

Дилер Кадиллак

Сегодня Фаворит Моторс считается одним из лучших столичных дилеров и владельцем качественного автосервиса. Центры техобслуживания и автосалоны компании функционируют в разных столичных районах. А благодаря выгодным ценам на авто разных модификаций, жители регионов обращаются именно к этому дилеру. За пройденные годы Фаворит Моторс удалось установить дилерские отношения с крупнейшими представителями мирового автопрома. Среди них особенно следует выделить американский авто-бренд Сadillac. Модели данного класса относятся к люкс-классу и пользуются огромнейшим спросом среди российских автолюбителей. Сегодня Кадиллак считается признанным символом вкуса и роскоши.

Cadillac Favorit - это сочетание, которое позволяет поклонникам бренда получить ряд преимуществ, обращаясь к официальному дилеру, среди которых необходимо выделить;

- доступные цены;
- выгодное кредитование;
- огромный выбор;
- надежные гарантии;
- сервисное обслуживание.

Любая из модификаций Кадиллак подчеркнет статус владельца, выставляя его в выгодном свете среди окружающих. Это яркие, роскошные и красивые авто, которые всегда привлекают внимание. Хотя Кадиллак и считается старым брендом, он никогда не останавливает развитие. Американский автоконцерн активно внедряет инновационные технологии, создавая уникальные модификации авто, пользующиеся огромным спросом. Неизменными остаются только параметры безопасности, комфорта и уровня качества данного автомобильного бренда.

Приобретение модификаций авто данной модификации возможно в любых столичных автосалонах Фаворит-Моторс. В них желающие сумеют воспользоваться полным пакетом услуг, которые необходимы для приобретения и сервисного обслуживания авто. Кроме этого дилер Кадиллак предлагает клиентуре выгодное автокредитование вместе со страховыми услугами. А возможность записи на тест-драйв позволит будущим владельцам Кадиллак хорошо проверить интересующую модель, апробировать ее на ходу и оценить все преимущества. Выполняются такие заезды абсолютно бесплатно.

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