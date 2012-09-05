Зелёная фасадная строительная сетка 35 гр/м2: краткое описание

В процессе производства защиты для строй работ применяется ленточный полиэтилен (ПЭ) высокого давления. Данный материал содержит металлические включения.

Высокая прочность тканой структуры обусловлена специальным узловым плетением, препятствующим самопроизвольному распусканию нитей полотна. Это обеспечивает целостность изделия при разрезе/разрыве.

Защитную сетку 35 гр/м2 можно кроить на полотна любых размеров, причём окантовка краёв не требуется. Подробнее о фасадной сетке 35 гр/м2 можно почитать здесь.





Сеть защитная для строительных лесов: основные преимущества

• Плотность плетения фасадной сетки 35 г/м2 гарантирует высокую износостойкость сетки укрывной фасадной и способность выдерживать многократные механические нагрузки.

• Специальная обработка материала обеспечивает сохранность стабильных параметров сетки - её невосприимчивости к воздействию химвеществ, повышенной влажности, резкой смены температур, ультрафиолета.

• Благодаря небольшому размеру ячеек (1,5х10 мм), оградительная защитная сетка отличается значительным коэффициентом затенённости.

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Оградительная фасадная сетка 40 гр/м2: спектр применения

• Широко применяется при снегозадержании, геоармировании, возведении вольеров и теплиц и в других сферах сельского хозяйства.

• Используется в ландшафтных работах.

• На объектах любой инженерной сложности без сети для лесов 40 гр/м2 для строительства тоже никак не обойтись: она несёт в себе функции безопасности.

• Незаменима в дорожном производстве.

Приобретение сетки для таких работ очень выгодно, т.к. допускается многоразовое применение её в строительных и околостроительных работах. Ознакомится со всеми техническими характеристиками данной фасадной сетки 40 гр/м2 можно здесь.





Преимущества оградительной фасадной сетки

• Невероятная прочность, обусловленная материалами производства.

• Устойчивость к воздействиям атмосферных явлений.

• Отсутствие самораспускания.

• Простота применения фасадной строительной сетки тёмно-зелёной.

• Высокая экономичность благодаря умеренной стоимости фасадной сетки.

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