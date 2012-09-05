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Фасадная сетка 35 и 40 г/м2
21 Декабря 2016

Зелёная фасадная строительная сетка 35 гр/м2: краткое описание

В процессе производства защиты для строй работ применяется ленточный полиэтилен (ПЭ) высокого давления. Данный материал содержит металлические включения.

Фасадная сетка 35 гр/м2

Высокая прочность тканой структуры обусловлена специальным узловым плетением, препятствующим самопроизвольному распусканию нитей полотна. Это обеспечивает целостность изделия при разрезе/разрыве.

Защитную сетку 35 гр/м2 можно кроить на полотна любых размеров, причём окантовка краёв не требуется. Подробнее о фасадной сетке 35 гр/м2 можно почитать здесь.


Сеть защитная для строительных лесов: основные преимущества

• Плотность плетения фасадной сетки 35 г/м2 гарантирует высокую износостойкость сетки укрывной фасадной и способность выдерживать многократные механические нагрузки.
• Специальная обработка материала обеспечивает сохранность стабильных параметров сетки - её невосприимчивости к воздействию химвеществ, повышенной влажности, резкой смены температур, ультрафиолета.
• Благодаря небольшому размеру ячеек (1,5х10 мм), оградительная защитная сетка отличается значительным коэффициентом затенённости.

Компания «ГЕОСНАБ» предлагает купить данную продукцию недорого с быстрой доставкой по указанному адресу.


Оградительная фасадная сетка 40 гр/м2: спектр применения

Фасадная сетка 40 гр/м2

• Широко применяется при снегозадержании, геоармировании, возведении вольеров и теплиц и в других сферах сельского хозяйства.
• Используется в ландшафтных работах.
• На объектах любой инженерной сложности без сети для лесов 40 гр/м2 для строительства тоже никак не обойтись: она несёт в себе функции безопасности.
• Незаменима в дорожном производстве.

Приобретение сетки для таких работ очень выгодно, т.к. допускается многоразовое применение её в строительных и околостроительных работах. Ознакомится со всеми техническими характеристиками данной фасадной сетки 40 гр/м2 можно здесь.


Преимущества оградительной фасадной сетки

• Невероятная прочность, обусловленная материалами производства.
• Устойчивость к воздействиям атмосферных явлений.
• Отсутствие самораспускания.
• Простота применения фасадной строительной сетки тёмно-зелёной.
• Высокая экономичность благодаря умеренной стоимости фасадной сетки.

Компания «ГЕОСНАБ» предлагает обоснованную цену на фасадные сетки 35 и 40 грамм всем своим клиентам. Обращайтесь!

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