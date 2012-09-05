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Фантастический драйв на игровых автоматах 777
17 Декабря 2017
Теги: Игры

«Бинго-Бум» — одна из ведущих компаний на лотерейном рынке, как нововведения отразятся на ее деятельности? Какие планы у вас после июля?

К. М.: Мы планируем принять участие в государственных конкурсах по выбору оператора лотереи. В связи с принятием Федерального закона №>416-ФЗ. которым внесены последние обсуждаемые изменения в ФЗ «О лотереях», важно отметить следующее:

Лица, занимающиеся лотерейным бизнесом, да и все, кто так или иначе комментирует принятые поправки, говорят преимущественно только об одном — до 01.07.2014 все негосударственные (частные) лотереи должны прекратить работу. При этом, во вторую очередь, обычно вспоминают о том, что сейчас новая лотерея может быть организована только по желанию Минфина и Минспорта, которые должны будут провести тендер по выбору оператора из числа частных компаний. Не стоит отчаиваться, гемблерам бесплатные азартные игровые автоматы играть 777 доступны круглосуточно. Но неосвещенными остаются многие важные, с юридической точки зрения, моменты, которые тоже могут претендовать на определенное место в вопросе «будущего лотерейного бизнеса». Так, например, закон теперь предусматривает такое понятие, как — «электронный лотерейный билет».

Это существенный шаг вперед. Многие годы лотерейщики в судах отстаивали свое право на заключение договора с участником лотереи посредством, например, «электронной лотерейной квитанции», правоохранительные органы во многих регионах заявляли, что «отсутствие бумажного лотерейного билета — это верный признак того, что осуществляемая деятельность не является лотерейной». Однако ранее в законе было предусмотрено право оформлять договоры с участниками «выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или иным, предусмотренным условиями лотереи способом». Но. тем не менее, право на этот «иной, предусмотренный условиями лотереи способ», не всегда и не у всех получалось отстоять даже в судебном порядке. При этом такой вид заключения договора на участие в лотерее, как «электронная лотерейная квитанция», на практике давно существует. Но только сейчас законодатель ввел нормативное регулирование названного способа заключения договоров с участником лотереи.

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