Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Факты и новости о солнечных электростанциях




Факты и новости о солнечных электростанциях
11 Января 2017

В последнее время новости о солнечных электростанциях не могут не радовать. Из темы для фантастических произведений солнечная энергетика превратилась в стремительно развивающуюся отрасль, которая открывает перед человечеством совершенно новые перспективы. Осознав, насколько прибыльными являются вложения в этот бизнес, солидные коммерческие структуры проявляют повышенную заинтересованность в инвестициях, направляемых на строительство фотоэлектростанций промышленных масштабов. На сегодня их построено уже суммарной мощностью более чем в 100 ГВт и эта цифра постоянно увеличивается. Учитывая необходимость срочных мер для предотвращения энергетического кризиса, а также поддержку европейских государств посредством введения Feed-in Tariff, который существенно повышает рентабельность солнечных электростанций, большинство авторитетных экспертов прогнозирует в ближайшее время увеличение их числа на двадцать-двадцать пять процентов за каждый год. Если прогнозы эти сбудутся, то еще до конца этого века энергетика солнечная сможет ощутимо потеснить всех конкурентов и выйти на первое место по объемам выработки электричества.


Все больше и больше – новости о солнечных электростанциях

 А сомневаться в реальности прогнозов нет причин. Простота и доступность солнечных панелей, себестоимость которых уже достигла рентабельного уровня, гарантирующего быструю окупаемость, и тенденцию имеет к дальнейшему снижению, позволяют строить солнечные электростанции в неограниченных масштабах без значительных капитальных затрат. Впрочем, строительство – термин, подразумевающий проведение сложных и трудоемких работ по возведению различных сооружений, в данном случае является не самым подходящим. Солнечным батареям не нужны здания – их просто расставляют на опорах, заполняя подходящий участок земли, а затем через инвертор подключают к энергосистеме. Фотоэлектрические панели неприхотливы и практически не требуют обслуживания, а управление работой фотоэлектростанций осуществляется автоматически – стоит ли удивляться, что всего за несколько лет они стали самым популярным источником альтернативной энергии. Зайдите на Интернет-сайт компании Rentechno», чтобы прочитать самые свежие новости о солнечных электростанциях http://rentechno.ua/. Их мощности постоянно растут, причем не только за счет промышленных установок коммерческого назначения, но и благодаря домашним фотоэлектростанциям, которых с каждым днем все больше и больше становится


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Новороссия - Алина (+374)
Новости - Алина (+300)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке