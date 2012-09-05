В последнее время новости о солнечных электростанциях не могут не радовать. Из темы для фантастических произведений солнечная энергетика превратилась в стремительно развивающуюся отрасль, которая открывает перед человечеством совершенно новые перспективы. Осознав, насколько прибыльными являются вложения в этот бизнес, солидные коммерческие структуры проявляют повышенную заинтересованность в инвестициях, направляемых на строительство фотоэлектростанций промышленных масштабов. На сегодня их построено уже суммарной мощностью более чем в 100 ГВт и эта цифра постоянно увеличивается. Учитывая необходимость срочных мер для предотвращения энергетического кризиса, а также поддержку европейских государств посредством введения Feed-in Tariff, который существенно повышает рентабельность солнечных электростанций, большинство авторитетных экспертов прогнозирует в ближайшее время увеличение их числа на двадцать-двадцать пять процентов за каждый год. Если прогнозы эти сбудутся, то еще до конца этого века энергетика солнечная сможет ощутимо потеснить всех конкурентов и выйти на первое место по объемам выработки электричества.





Все больше и больше – новости о солнечных электростанциях

А сомневаться в реальности прогнозов нет причин. Простота и доступность солнечных панелей, себестоимость которых уже достигла рентабельного уровня, гарантирующего быструю окупаемость, и тенденцию имеет к дальнейшему снижению, позволяют строить солнечные электростанции в неограниченных масштабах без значительных капитальных затрат. Впрочем, строительство – термин, подразумевающий проведение сложных и трудоемких работ по возведению различных сооружений, в данном случае является не самым подходящим. Солнечным батареям не нужны здания – их просто расставляют на опорах, заполняя подходящий участок земли, а затем через инвертор подключают к энергосистеме. Фотоэлектрические панели неприхотливы и практически не требуют обслуживания, а управление работой фотоэлектростанций осуществляется автоматически – стоит ли удивляться, что всего за несколько лет они стали самым популярным источником альтернативной энергии. Зайдите на Интернет-сайт компании Rentechno», чтобы прочитать самые свежие новости о солнечных электростанциях http://rentechno.ua/. Их мощности постоянно растут, причем не только за счет промышленных установок коммерческого назначения, но и благодаря домашним фотоэлектростанциям, которых с каждым днем все больше и больше становится



