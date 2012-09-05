Равномерное движение автомобиля не нарушает комфорта, как и небольшое ускорение, но резкое ускорение чрезвычайно неприятно. Некоторые считают, что мерой комфорта может служить ускорение, а так как при колебательном движении максимальное ускорение прямо пропорционально амплитуде и частоте, то нарушение комфорта в равной мере зависит от этих двух факторов.

Однако экспериментальные исследования показали, что частота является значительно более важным фактором, чем амплитуда. Исследование производилось на испытательном полигоне фирмы Дженерал Моторе на специальной установке, представляющей собой сиденье, которому может быть сообщено простое гармоническое вертикальное движение любой частоты и амплитуды. Для исследования влияний колебаний сиденья на организм человека производились испытания, при которых человек усаживается на сиденье, амплитуда колебаний которого получает заданное значение, а частота постепенно возрастает, пока у «пассажира» не возникает ощущение неудобства. Испытания проводились многократно над различными людьми и дали весьма сходные результаты. По полученным данным построена так называемая «кривая комфорта», по которой можно установить предел комфортабельности при различных сочетаниях амплитуды и частоты. Превысили скорость? Штрафы гибдд можно проверить в режиме онлайн.

Проф. Джаклин одним из первых исследовал факторы, влияющие на комфорт при езде, и опубликовал работу, где приводит кривую, указывающую на сочетания наибольших частот и ускорений, при которых вертикальное колебание начинает беспокоить пассажиров. Эта кривая показывает, что если частота увеличивается от 3 до 6 циклов в секунду, наибольшее ускорение должно быть уменьшено с 1,5 до 0,25 м/сек2, что указывает на превалирующее значение частоты как фактора комфорта.

Испытательный полигон Дженерал Моторе разработал маятниковый способ определения высоты центра тяжести, который даёт чрезвычайно точные результаты. Автомобиль помещается на качелях, состоящих из двух швеллеров № 40, жёстко связанных поперечинами двутаврового сечения и растяжками; качели подвешены на призмах при помощи четырёх стальных полос, прикреплённых к поперечному валу, на концах которого установлены призмы. Опоры призм укреплены. На горизонтальной двутавровой балке в верхней части опоры качелей. Центр тяжести определяется при помощи двух качелей различной высоты, причём расстояние от опорной плоскости до оси качания в одном случае принимается приблизительно в два раза больше, чем в другом.