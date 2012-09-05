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Евросерия Ф-3: флегматик против забияки
30 Апреля 2020
Теги: авто

Евросерия Ф-3 давно переросла собственный статус, в чемпионате выступают пилоты со всего мира — юноши и девушки, молодые и не очень. Все быстры и мечтают о победах и продолжении карьеры в Формуле-1. Но всякий раз среди общей массы находится кто-то, кто достоин этого чуть больше других.

В нынешнем сезоне явных лидеров пока двое — 21-летний улыбчивый рыжеволосый француз Роман Гросжан и слегка нескладный лопоухий швейцарец Себастьен Буэми. которому только 18. Но каждый идет к заветному титулу своим путем.

Гросжан — шаровая молния. В каждой гонке он едет на грани фола, порой откровенно задвигая соперников. В Брэндс-Хэтче от его действий пострадал Франк Майо, на Норисринге поочередно оказались на обочине Нико Хюлкснбсрг и Камуи Кобаяши. Ромэн нередко выигрывает, но и сходит тоже частенько.

Буэми, напротив, хоть и едет быстро, но риск предпочитает сводить к минимуму. Если обогнать более медленного соперника можно лишь опасным маневром, Себастьен, скорее всего, будет следовать вплотную за ним до самого финиша. Конечно, гонщик всегда остается гонщиком, особенно в 18 лет, но стабильность — очевидный козырь швейцарца. Собираетесь в путешествие по Европе всей семьей? Возьмите в аренду автодом здесь. Такие дома полностью укомплектованы всем необходимым, что поможет не чувствовать дискомфорта в поездке.

Тем временем россиянин Сергей Афанасьев пока не может отличиться в Евросерии. Москвич много ошибается и еще ни разу не сумел финишировать выше 16-го места. Шанс набрать очки представился ему на Норисринге. Но, занимая незадолго до финиша восьмое место, пилот HBR поскользнулся на мокрой трассе и налетел на машину соперника.

Вряд ли кто-то из поклонников гонок по овалам подозревал. что своей победой в 500 милях Индианаполиса шотландец Дарио Франкитти выпустит джинна из бутылка Окрыленный успехом на Старой Кирпичнице, 34-летний пилот команды Andretti Green Racing (№27 на снимке) принялся выигрывать направо и налево. В Техасе, доже лишившись питой передачи, он закончил заезд на четвертой позиции, а затем еще дважды, в Айове и Ричмонде, первым получал отмашку клетчатого флага.

Пока сам пилот о своих шансах на победу в чемпионате говорит осторожно. Еще бы, после десяти лет поражений любой боялся бы спугнуть удачу С другой стороны Фронкигти уже создал отрыв и 67 очков (для примера — год назад лидер серии в этой же фазе чемпионата опережал соперников на пять пунктов), а из восьми предстоящих гонок ровно половина пройдет на городских трассах и автодромах европейского типа. И хотя прежде Дарио побеждал в Америке исключительно на овалах, карьеру он начинал в Старом Свете И весьма уверенно чувствует себя не только в левых, но и и правых поворотах.

«Пока все неплохо, но размышлять о будущем еще рано, — уверен пилот. — Нужно работать предельно собранно, ведь в подобной ситуации все частенько решает одна своевременная победа». Похоже, эту победу шотландец уже одержал, причем произошло это как раз во время 500 миль Индианаполиса.

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