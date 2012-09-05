Впрочем, родство этого автомобиля с Японией весьма относительно. Вся сборка проходит на том же заводе в Валенсии, откуда выезжают Focus, Ка и Fiesta, а последний еще и делится с «двойкой» своей платформой. При виде первой в Украине Mazda2 возникает ощущение, что этот автомобиль — ничто иное как очередной европейский «унисекс» с дизайном, не претендующим на оригинальность.

От былой невзрачности Demio, прародительнипы новой «двойки», не осталось и следа, и в то же время о яркости ее старшей сестры Магбаб говорить не приходится. В результате работы художников от корпоративного костюма остались лишь клювообразный капоте презентабельной пятиугольной радиаторной решеткой, да ромбоидальные фары головною света. Вес остальное - веяния евромоды на микроавтомобили, способные менее чем на четырех метрах длины вместить большую семью, отправляющуюся «на юга». Высокая крыша, приподнятая талия, обрубленный задок... И быть этому рослому малышу смирным минивэном, если бы не его корма. Задняя оптика «вразлет» в стиле Alfa Romeo 146 добавляет спортивных ноток во внешность авто.