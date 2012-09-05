Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Европейский фасон




Европейский фасон
18 Мая 2017
Теги: авто

Впрочем, родство этого автомобиля с Японией весьма относительно. Вся сборка проходит на том же заводе в Валенсии, откуда выезжают Focus, Ка и Fiesta, а последний еще и делится с «двойкой» своей платформой. При виде первой в Украине Mazda2 возникает ощущение, что этот автомобиль — ничто иное как очередной европейский «унисекс» с дизайном, не претендующим на оригинальность.

От былой невзрачности Demio, прародительнипы новой «двойки», не осталось и следа, и в то же время о яркости ее старшей сестры Магбаб говорить не приходится. В результате работы художников от корпоративного костюма остались лишь клювообразный капоте презентабельной пятиугольной радиаторной решеткой, да ромбоидальные фары головною света. Вес остальное - веяния евромоды на микроавтомобили, способные менее чем на четырех метрах длины вместить большую семью, отправляющуюся «на юга». Высокая крыша, приподнятая талия, обрубленный задок... И быть этому рослому малышу смирным минивэном, если бы не его корма. Задняя оптика «вразлет» в стиле Alfa Romeo 146 добавляет спортивных ноток во внешность авто.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Скромно и со вкусом... - . (+39)
Toyota Avensis - . (+56)
Привет из космоса... - . (+50)
Восьмиглазый - . (+40)
Для езды по бездорожью... - . (+44)
Шины пирелли - . (+63)
Исполняет «Hi-tech» - . (+31)
Чип тюнинг - . (+52)
Оптимальное положение водителя... - . (+107)
Торможение авто - . (+116)
Размещение водителя на рабочем... - . (+108)
Управление автобусом... - . (+160)
При снижении уровня удобства у... - . (+172)
Запчасти для тюнинга Audi... - . (+129)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке