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Европейские автомобили
14 Сентября 2017
Теги: авто

В Соединенных Штатах только небольшие легковые автомобили имеют четырехцилиндровые двигатели, причем литраж этих двигателей не превосходит 200 дм3 (3,25 л). Расстояние между осями легковых автомобилей с шестью- и восемьюцилиндровыми вертикальными двигателями имеет следующие средние значения Если бы тем же самым принципам жестко следовать, то восьмицилиндровое шасси получалось бы длиннее, чем шестицилиндровое, но во многих случаях восьмицилиндровые двигатели конструировались для замены шестицилиндровых без изменения размеров шасси. Кроме того существует тенденция удлинять расстояние между осями в шестицилиндровых автомобилях сверх того, которое фактически требуется, так как публика склонна судить о размере автомобиля по длине расстояния между осями. Восьмицилиндровый автомобиль, естественно, требует большего расстояния между осями, и поэтому этой тенденции в применении к нему не существует. Двигатель с У-образным расположением цилиндров короче, чем двигатель с цилиндрами, расположенными в ряд, того же самого литража и требует меньшей длины шасси, что позволяет уменьшить его базу.

Для данного расстояния между осями европейские автомобили имеют двигатели с меньшим литражем, нежели автомобили американского производства. Это зависит от того обстоятельства, что годовой сбор, который устанавливается на основе литража или диаметра цилиндров, значительно выше в Европе, чем в Америке, и вынуждает применять малые двигатели в автомобилях, предназначенных для серийного производства. Страховые отчисления также основаны на литраже двигателя и заставляют конструкторов уменьшать литраж. К тому же, если вы планируете путешествовать по Европе понадобится грин карта на автомобиль. С ней можно быть спокойным, в случае нанесения материального ущерба на территории любой из стран.

База автобусов зависит от числа сидений для пассажиров, от комфорта этих мест и от степени использования размеров шасси. В автобусах дальнего следования должно быть предусмотрено больше места на одного пассажира, нежели в городских автобусах, и в автобусах трамвайного типа площадь пола используется в большей степени, чем в обычном типе. Таким образом расстояние между осями автобуса на данное число пассажиров зависит от того—предназначается ли автобус для городского или междугороднего сообщения, является ли он обычным или трамвайным типом, будет ли он одно- или двухэтажным, хотя последние строятся лишь такой вместимости, которая практически находится вне пределов первой.

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тут были комменты. RIP!






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