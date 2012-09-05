Компания «Дафми» начала производство новейших многокомпонентных тормозных колодок Т7. Тормозные колодки Т7 содержат органические и минеральные волокна, а также стальную вату. Выгода от использования такой смеси очевидна: ее тормозные свойства практически не уступают смесям с большим процентом содержания органики, цена же — значительно ниже. Т7 имеют более высокие технические характеристики по сравнению с предыдущей разработкой фирмы, получившей всеобщее признание у водителей СНГ. Например, если предыдущие модели сохраняют стабильность фрикционных свойств в диапазоне от -40 до +400С, то Т7 выдерживают нагрев до 700С.

Слагающие успеха

При производстве Т7 впервые в СНГ применены подстилающий слой и премикс Т7, который лег в основу названия новой фрикционной смеси и изделия. Подстилающий слой улучшает прочность соединения фрикционной накладки с опорной пластиной, понижает теплопроводность колодки и сигнализирует об износе тормозной колодки. Премикс Т7 (добавка из сем органических компонентов) стабилизирует коэффициент трения при высоких температурах и существенно снижает шумы при торможении. Поломался автомобиль? Автоассистент Пермь поможет решить проблему максимально быстро и качественно.

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И еще одно новшество, применяемое в производстве Т7. Суть его в дополнительной 12-часовой термообработке колодок в определенном режиме при температуре 230‘С. В результате тормозная колодка полимеризуетя не на 60, а на 98%. Благодаря этому тормозные колодки Т7 эффективно тормозят уже после 100 км пробега (а не после 500 км) со времени установки. Новинка прошла стендовые и дорожные испытания в независимых европейских лабораториях и соответствует требованиям правила 1190 ЕЭК ООН, которые являются обязательными на территории ЕС.