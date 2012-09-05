Два направления в общей компоновке легкового автомобиля наложили свой отпечаток на требования, предъявляемые к рамам. Первое направление заключалось в переходе к кузову закрытого типа. Почти все автомобили раннего периода имели открытые кузовы, которые из-за наличия дверных проёмов обладали малой жёсткостью по отношению к поперечным и скручивающим усилиям. Кузов автомобиля жёстко крепится к раме, поэтому при изгибе и кручении они деформируются, как одно целое. Открытый кузов мало способствует увеличению жёсткости остова в целом, и если рама открытого автомобиля не обладает достаточной жёсткостью, двери кузова склонны защемляться и капот не всегда подходит к своему месту. Закрытый кузов, особенно современного типа — со стальной крышей, обладает большой собственной жёсткостью.

Второе направление заключается в переходе на упругое крепление двигателя. Картеры двигателей автомобилей раннего периода обычно отливались с лапами, которыми двигатель жёстко крепился к лонжеронам, образуя своеобразную поперечину рамы и значительно увеличивая жёсткость и сопротивление скручиванию передней части рамы. При введении упругого крепления, которое изолировало остов от шума и вибраций двигателя, эта дополнительная жёсткость была утрачена и возникли неполадки вследствие деформаций и вибраций переднего конца рамы. Часть рамы, расположенная перед кузовом, стала недостаточно жёсткой, обнаружилась склонность к возникновению в ней крутильных колебаний под влиянием дорожных толчков. Поэтому в последние годы уделялось много внимания увеличению жёсткости рам легковых автомобилей без излишнего их утяжеления.

Увеличение жёсткости рамы, её сопротивления кручению может быть достигнуто или применением лонжеронов, обладающих большой собственной жёсткостью, или размещением элементов рамы так, чтобы толчки, передаваемые рессорами, создавали только изгибающие моменты. При заданных весе рамы и отношении толщины стенки к высоте сечения наибольшей жёсткостью при кручении обладают трубчатые элементы; детали швеллерного и двутаврового сечения имеют наибольшую жёсткость при изгибе. Коробчатое сечение, которое часто образуется склёпыванием или сваркой двух швеллеров, обеспечивает высокую жёсткость как при изгибе, так и при кручении.