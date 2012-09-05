Войти / Зарегистрироваться
Эволюция качества: Как Google и Яндекс определяют полезность контента
29 Января 2026
Теги: ПДД

Прошли те времена, когда для попадания в ТОП поисковой выдачи достаточно было написать «простыню» текста и нашпиговать её ключевыми словами. Сегодня поисковые системы — это сложные нейросети, которые пытаются читать и понимать текст почти как люди. Главная цель и Google, и Яндекса — решить проблему пользователя. Однако подходы к оценке «полезности» у них имеют свои нюансы.

Разберемся, на какие метрики ориентируются алгоритмы двух крупнейших поисковиков в рунете.

Google: E-E-A-T и фокус на человечность

Для Google «королем» оценки качества является концепция E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness — Опыт, Экспертность, Авторитетность, Надежность). Это особенно важно для тем YMYL (Your Money or Your Life — финансы, медицина, юриспруденция).

Как Google понимает, что контент полезен:

  1. Личный опыт автора. Алгоритмы ищут доказательства того, что автор действительно пользовался продуктом или пережил описываемую ситуацию. Стоковые фото и общие фразы здесь проигрывают уникальному контенту.
  2. Helpful Content System (Система полезного контента). Это специальный алгоритм, который пессимизирует сайты, созданные исключительно ради SEO. Google задает вопрос: «Если убрать поисковую оптимизацию, будет ли этот текст полезен живому человеку?» Если ответ «нет», позиции падают.
  3. Удовлетворение интента. Google анализирует, нашел ли человек ответ на странице, или ему пришлось возвращаться в поиск и кликать на другие сайты (сигнал о том, что контент был бесполезен).

Яндекс: YATI, Proxima и поведенческие факторы

Яндекс традиционно сильнее опирается на взаимодействия пользователей с сайтом и глубокий семантический анализ русского языка.

Ключевые факторы полезности для Яндекса:

  1. Алгоритм YATI. Это нейросеть на базе трансформеров, которая понимает смысл текста, а не просто ключевые слова. Она умеет оценивать, насколько полно статья раскрывает тему. Если пользователь спрашивает «как лечить простуду», а статья рассказывает про историю вируса гриппа, YATI поймет, что интент не раскрыт, несмотря на наличие ключевых слов.
  2. Метрика Proxima. Это комплексная метрика качества поиска (SQI). Она оценивает страницу по двум шкалам: лояльность аудитории и полезность контента. Особое внимание уделяется тому, является ли данный источник лучшим ответом на запрос в сравнении с конкурентами.
  3. Поведенческие факторы (ПФ). В Яндексе они имеют колоссальный вес. Время на сайте, глубина просмотра, добавление страницы в закладки и «последний клик» (ситуация, когда пользователь закрыл поиск, так как нашел ответ у вас) — это главные сигналы полезности.

Что общего и в чем отличия?

Обе поисковые системы стремятся к одному — дать пользователю лучший ответ.

  • Google больше доверяет репутации, ссылкам с авторитетных ресурсов и прозрачности (кто автор, есть ли контакты).
  • Яндекс больше доверяет статистике поведения пользователей. Даже если сайт выглядит скромно, но люди читают его взахлеб, Яндекс поставит его выше красивой, но пустой страницы.

Как создавать контент, который понравится всем?

Чтобы угодить и Google, и Яндексу, придерживайтесь следующих правил:

  • Структурируйте информацию. Используйте списки, таблицы, заголовки H1-H3. Это упрощает чтение и людям, и роботам.
  • Добавляйте добавленную стоимость. Ваш контент должен давать что-то новое: уникальные данные, экспертное мнение, видеообзор или инфографику.
  • Ориентируйтесь на интент. Не пишите воду. Если запрос коммерческий («купить»), не нужно писать историю создания товара на три экрана.
  • Изучайте аналитику. Следите, на каких этапах пользователи покидают страницу, и дорабатывайте эти моменты.

Понимание алгоритмов — это ключ к трафику, но важно помнить, что SEO — это динамичная сфера. Методы, работавшие вчера, сегодня могут устареть. Чтобы оставаться в курсе актуальных трендов продвижения и понимать внутреннюю кухню оптимизации, полезно изучать профессиональный источник, где разбираются тонкости работы с поисковыми системами.

Заключение

Битва алгоритмов продолжается, но победитель в ней всегда один — качественный контент. Не пытайтесь обмануть роботов. Пишите для людей, подтверждайте свою экспертность и следите за тем, чтобы ваш сайт решал реальные задачи пользователей. Это и есть универсальный рецепт полезности в глазах любой поисковой системы.

константин

