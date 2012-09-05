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Эволюция автомобильных тормозов
3 Августа 2017
Теги: авто

Все автомобили раннего периода имели тормозы только на задних колёсах. При умеренных скоростях и малой интенсивности движения того времени тормозы на двух колёсах были вполне достаточны с точки зрения безопасности. Расположение тормозов на задних колёсах упрощало конструкцию привода по сравнению с установкой их на передних колёсах.

Сила торможения в некоторых пределах пропорциональна усилию, с которым ленты или колодки давят на барабан, и коэффициенту трения между обшивкой и барабаном. Однако когда приложенное усилие достигает определённой величины, тормоз блокируется, колёса начинают скользить по мостовой, и дальнейшее увеличение тормозного усилия оказывается бесполезным. Таким образом, наибольшее возможное тормозное усилие зависит от сцепления между шиной и дорогой, которое в свою очередь зависит от нагрузки на колёса, снабжённые тормозами, и от коэффициента трения между шиной и дорогой. Когда тормозы действуют только на задние колёса, для торможения используется только часть общего веса автомобиля. Именно поэтому к выбору покрышек необходимо подходить максимально ответственно. Зимние шины Goform, например, можно посмотреть в интернет-магазине BBShina. Соотношение цена/качество вас приятно удивит.

С увеличением скоростей автомобиля торможение только задних колёс скоро оказалось недостаточным. Первоначально тормозы на четыре колеса появились на гоночных автомобилях. В 1908 г. в Англии начали применять тормозы на четыре колеса для легковых автомобилей, но некоторые из разработанных в то время систем работали недостаточно удовлетворительно. После первой мировой войны американские фирмы применили тормозы на четыре колеса для моделей, выпускаемых в больших количествах. Эти тормозы вскоре приобрели большое распространение. В настоящее время автомобиль, не имеющий тормозов на все колёса, можно считать непригодным к эксплуатации.

 

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тут были комменты. RIP!






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