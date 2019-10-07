В новом сезоне изменились требования и к трассам ралли. Теперь длина спецучастков не должна быть меньше 120 и больше 180 км, при этом средняя скорость на "допе” не может превышать 125 км/ч. Комиссарам дано право останавливать спецучасток, если показатели лидеров будут превышать установленный предел. Участие в этапах чемпионата 2004 г. потребует от участников более тщательной подголовки. Ведь при ознакомлении с трассой количество проездов ограничат до трех, а для настройки машин (перед стартом гонки) в обязательном порядке будет предоставляться тестовый участок.

Серьезно реконструирована и система определения победителей в чемпионате. В личном зачете на этапах (и в “абсолюте”, и в классе) введена международная система начисления очков: 10-8-6-5-4-3-2-1. А для определения победителей среди команд изобретена собственная система. Нa каждом этапе результат экипажа в командном зачете будет определяться как сумма очков за место и классе и место в "абсолюте" с первого по двадцатое (за первое — 20, за двадцатое — 1). И учитываться будут два лучших результата из трех заявленных экипажей.

Чего же ждать от новой "эволюции" раллийного чемпионата? Прежде всего, обострения борьбы и в личном, и в командном зачетах. Новая система начисления очков уже не дает большого преимущества победителям этапов. Кроме того, новое распределение по классам выровняло технические возможности участвующих автомобилей. Если добавить появление новой техники в N-4 и А-7, а также значительное пополнение состава участников, то накал страстей обеспечен, как минимум, в “полном приводе” и в двухлитровом классе. То же самое можно сказать и о зачете команд. Новая система начисления очков должна обеспечить быстрым гонщикам на мощных автомобилях востребованность в командной борьбе. В то же время, возрастающее внимание СМИ обеспечивает командам более эффективную работу на рекламном рынке по сравнению с “частниками". А это обязательно приведет к изменениям в командной борьбе.

Впрочем, прогнозы в спорте — дело неблагодарное. Единственное, в чем могут быть твердо уверены поклонники украинского ралли, так это в том, что оно продолжает совершенствоваться. Это вполне можно назвать тенденцией. Уже сейчас количество организаторов, желающих проводить этапы чемпионата Украины, превышает необходимое количество гонок. Следовательно, в ближайшее время вполне возможно появление иных организационных раллийных форм: кубков, серий, трофеев. А это — прямой путь к повышению качества гонок. Ведь конкуренция — лучший стимул к совершенствованию.