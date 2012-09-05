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Эвис-Моторс
21 Сентября 2017
Теги: авто

Каждому автовладельцу прекрасно известно, что наиболее важной системой любого транспортного средства является двигатель. В случае его выхода из строя или же повреждения, придется отказаться от езды. Ведь без данного агрегата авто просто не заведется. Эвис-Моторс предлагает вам действенную помощь в подобных ситуациях и выполнит любые ремонтные работы двигателей разной модификации. Наши высококвалифицированные мастера возьмутся за ремонт дизельного или же бензинового агрегата, выполняя при этом кап. ремонт или же ремонт отдельных их частей. в том числе свечей зажигания, а также турбин. 

Открывая доменной адрес http://www.evis-motors.ru/uslugi/remont-dvigatelya/, желающие смогут ознакомиться с подробными описаниями любого типа ремонта двигателей. Что же касается сроков выполняемых ремонтных работ, они полностью зависят от характера повреждений или же неисправностей. Наш автосервис оснащен профессиональным оборудованием, позволяющим выполнять практически любые работы. Каждый такой агрегат специально сконструирован для ремонта разнообразных модификаций агрегатов основных концернов-производителей. А стоимость сервиса индивидуально согласовывается с каждым автовладельцем, решившим воспользоваться нашими услугами. При этом учитывается время работ по нормо-часам, а также стоимость запчастей и подготовительных работ, в том числе техническая подготовка, разборка или же сборка агрегата. 

На каждую из работ, выполненную нашими высококвалифицированными мастерами предоставляется шестимесячная гарантия. В технический ремонт агрегатов входит несколько этапов. Сначала мотор необходимо демонтировать, затем следует его тщательно отмыть, произвести дефектовку. Также следует провести диагностику, заменить или же отремонтировать необходимые детали. После сборки производится холодная или же горячая обкатка любого агрегата. Когда ремонт будет завершен, наши специалисты аккуратно восстанавливают уровни таких технических жидкостей, как масло, антифриз или же другие. При этом каждый из перечисленных этапов у нас подвержен тщательному контролю. Ремонт подобных агрегатов необходим, если у вас зажигается check engine на приборном панели вашего авто. Также подобные услуги следует заказывать при обнаружении стуков или же иных посторонних шумов, возникающих при заведении авто. Кроме этого о повреждении двигателя говорит нестабильность оборотов, которую можно заметить по тахометру. При снижении эффективности разгона или же повышении расхода масла или же технических жидкостей также следует обращаться к квалифицированным мастерам.

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тут были комменты. RIP!






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