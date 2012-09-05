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Эвакуатор Гепард
2 Апреля 2019
Теги: авто

Даже самая надежная и современная автотехника подвержена износу и повреждениям разной степени. Произойти ЧП может совершенно неожиданно, прямо на автомагистралях. Надеяться на проезжих в подобных случаях не стоит, особенно владельцам габаритного транспорта. Эвакуатор Гепард предлагает автовладельцам оперативную и действенную помощь в транспортировке любых модификаций авто. В распоряжении компании имеются эвакуаторы с грузоподъемностью до семи тонн, которые оборудованы гидравлическими подъемно-сдвижными платформами, длина которых достигает шести метров.

Обращаясь в компанию http://evakuator-vrn.com, автовладельцы смогут заказать транспортировку разных модификаций кроссоверов или же джипов. Несмотря на надежность таких авто, они не защищены от неожиданных поломок или же повреждений. Произойти это может в совершенно дикой местности. Найти в таких ситуациях помощь практически невозможно. Даже если и встретится какой-нибудь автомобилист, он не сможет доставить подобную габаритную автотехнику в ближайший сервис-центр. Бывают случаи, когда владельцы подобных авто не могут правильно рассчитать нужное количество топлива, останавливаясь на половине пути. Поэтому в любой из перечисленных ситуаций наиболее действенным и эффективным решением будет обращение в Эвакуатор Гепард, который моментально вышлет на место соответствующую технику и гарантированно доставит ваше авто по назначению.

Также наша онлайн-служба предлагает оперативную транспортировку мотоциклов или же легковых авто. Непредвиденные обстоятельства или же неприятности могут возникнуть у любого владельца подобной техники совершенно неожиданно. Кроме этого мы выполняем эвакуацию разных модификаций микроавтобусов и спецтехники. Для подобных задач в нашей компании имеется целый штат высококвалифицированных специалистов. Они гарантированно перевезут любые модели дорожных катков, комбайнов, экскаваторов, тракторов или же бульдозеров.

Техника, перечисленная выше, доставляется сотрудниками Эвакуатор Гепард на автозаправки, парковки или же сервис-центры. Наша служба выполняет подобную эвакуацию аккуратно, без малейшего повреждения автотехники. Транспортные средства после погрузки на платформу тщательно фиксируются. После получения вызова или же сообщения автовладельца на подачу эвакуатора уходит не более тридцати мин. Автопарк службы находится в Воронеже. Работает Эвакуатор Гепард без перерывов или же выходных. Поэтому воспользоваться ее услугами желающие смогут в круглосуточном режиме.

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