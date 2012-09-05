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Эвакуаор в г. Колпино, Колпинский район Санкт-Петербурга
2 Октября 2017

Любая нестандартная ситуация на дороге может стать для автовладельца тяжелым испытанием. Поломка автомобиля, дорожно-транспортное происшествие, плохое самочувствие водителя – это повод вызвать эвакуатор, чтобы транспортировать машину по месту проживания, в гараж или автосервис.

Эвакуатор в Колпино выезжает в максимально короткие сроки, поэтому каждый автовладелец может воспользоваться профессиональными услугами, ограждая себя от лишних хлопот и забот.

В Колпино достаточно оживленное движение автотранспорта, поэтому на дорогах муниципального образования необходимо быть максимально осторожным. Если во время движения произошла нестандартная ситуация, то можно воспользоваться услугами эвакуатора.

Эвакуатор в Колпино: особенности и преимущества

Эвакуация в Колпинском районе – это одно из направлений деятельности нашей компании. Мы эвакуируем легковые и грузовые машины в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, предоставляя качественные услуги по адекватной, незавышенной цене.
Вызов спецтехники по любому адресу осуществляется круглосуточно. Для эвакуации транспорта необходимо связаться с нами по указанному телефону или отправить заявку на нашем сайте в онлайн-режиме.

  • Подача эвакуатора производится через 25-30 минут после оформления запроса. Мы предлагаем:качественные услуги на выгодных условиях;
  • квалифицированную консультативную помощь;
  • высокий уровень обслуживания;
  • технически исправный транспорт и профессиональных водителей;
  • аккуратную погрузку и разгрузку автомобиля.

Если вы хотите, чтобы спецтехника была подана быстро, позвоните на телефон службы эвакуации +7(812)926-37-43.

Мы помогаем автовладельцам эвакуировать любой транспорт 24 часа в сутки, поэтому можете звонить к нам в любое время.


Стоимость вызова эвакуатора

Вызвать эвакуатор в Колпино можно в нашей службе по доступной стоимости. Мы никогда не завышаем цены на услуги и стараемся поддерживать их на стабильно оптимальном уровне. Стоимость эвакуации зависит от нескольких параметров:

  • габариты транспорта;
  • расстояние транспортировки;
  • наличие повреждений;
  • блокировка колес;
  • подъем машины из кювета, труднодоступных мест.

Мы предлагаем низкие цены на эвакуацию, ознакомиться с которыми можно на нашем сайте. Перевезти легковой автомобиль по указанному адресу можно за 1200 руб., а грузовой эвакуатор будет стоить от 2300 руб. Мы гарантируем аккуратную, быструю и недорогую эвакуацию автотранспорта по любому адресу в СПб и Ленинградской области.


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тут были комменты. RIP!






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