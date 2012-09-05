Е-е-е-едут!

Долгожданная (обещанная еще к 8 марта этого года!) новинка, Nissan Micra, со дня на день появится в Украине. Представлять малыша будет недавно обосновавшаяся на рынке компания «Авторенессанс». Первые автомобили, доступные украинскому потребителю — 3-дверные серебристые симпатяги с «механикой» и очень бодрым моторчиком: при объеме 1,2 литра—80 л.с.! Стоимость Nissan Micra в Украине - около 11 000 евро: в компакт- классе становится жарковато!

Укркабель

В районе Мукачево, в Закарпатье, в конце октября начнется строительство завода компании «Леони» по производству кабельных жгутов для автомобилей Audi, VW и сельхозтехники. Оценочная стоимость проекта — около 15 млн евро. Тем временем японская корпорация «Yazaki» завершила строительство собственного завода по производству электрокабельной продукции в селе Минай под Ужгородом. В данном случае стоимость инвестиционного проекта составила чуть меньше 32 млн. евро. В первое время на заводе будет задействовано около 400 рабочих, далее — более 2000.

Большой «каблук»

Подразделение коммерческих автомобилей концерна VW скоро выведет на рынок замену «каблучку» Caddy. Новая машина будет представлена в начале будущего года в грузовом и грузопассажирском вариантах с двумя дизелями (1,9 и 2 л) и двумя бензиновыми (1,4 и 1.6 л) моторами. Любопытно, что если нынешний Caddy построен на базе модели Polo, то новый автомобиль заметно вырастет — основой для него станет платформа Golf пятого поколения, точнее, минивэн Touran. Собственно, родство с последним видно невооруженным глазом, стоит лишь взглянуть на фото нового легкого грузовичка. Автомобиль, объем грузового отсека которого 3,2 куб. м, сможет перевозить до 750 кг груза. Так же, как и семиместный Touran, грузопассажирский Caddy сможет предложить своим седокам три ряда мест. Новый Caddy будет выпускать польский завод VW в Познани.