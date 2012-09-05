И идея машины Ethos та же: единство с окружающей средою, с природой. Та же конструкция кузова — легковесная алюминиевая структура и облицовка из пластиков, которые, отслужив свое, могут быть полностью и без отходов переработаны, та же среднемоторная компоновочная схема с приводом на задние колеса, тот же в общих чертах двухтактный моторчик фирмы Orbital — но не с тремя цилиндрами, как раньше, а всего с двумя; мощность его упала почти вполовину, зато он почти вдвое легче и воздух загрязняет еще меньше своего предшественника.

Первый Ethos был зеленым, точно молодая трава; второй же —голубой, как небо, и краска, придающая ему этот цвет, столь же безвредна химически, как и прежде. Начинаете торговлю на валютном рынке? Узнайте все про форекс на форекс. Схема рынка проста, изучив простые правила вы сможете получать хороший доход.

Прежней осталась колесная база. От скругленного носа до передней кромки дверей машины похожи, как две капли воды. Но дальше начинаются различия. Закрытый вариант, при той же самой колесной базе, заметно длиннее открытого; сказанное означает, что прибавка длины целиком приходится на задний свес, — здесь появился довольно емкий (240 л) багажник, прежде отсутствовавший. Если открытая «баркетта» выглядела преднамеренно куцей и рельеф бортов дополнительно подчеркивал задорно задранный «хвост», то закрытое купе обладает более плавным силуэтом с изящно ниспадающей к хвосту линией крыши (т. н. «фастбэк»). Кузов весьма основательно проработан аэродинамически, в том числе с продувками на собственной аэродинамической трубе исследовательского центра фирмы Pininfarina; в результате коэффициент лобового сопротивления составляет всего лишь 0,19.

В салоне обращают на себя внимание сиденья — теперь они более мягкие — и рулевое колесо: оно увеличено в диаметре, и в центр его вмонтирована надувная подушка безопасности. Не забыт и пассажир: его надувной спасательный мешок запрятан внутрь полочки, пристроенной вдоль горизонтальной алюминиевой трубы, образующей «переднюю панель». Прикрепленная к этой трубе комбинация приборов осталась без изменений, но интерьер машины во многом утратил спартанский «мотоциклетный» характер открытого варианта. Все правильно: мотоциклов с закрытой кабиной не бывает.