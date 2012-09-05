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Этапы срочного выкупа автомобиля
1 Апреля 2018
Теги: авто

Наверняка многие автомобилисты слышали об услуге срочного выкупа машин. Но не все знают, зачем же она нужна. Поэтому большинство владельцев авто решаются на самостоятельную продажу. Однако срочный выкуп авто несет свои плюсы для обеих сторон сделки. Конечно, компания, приобретающая ваш автомобиль, планирует заработать на нем. Однако хозяину не придется переживать за поиск покупателей, оформление документов. И в этом свой плюс. А если учесть и экономию времени, то экономия на альтернативных издержках получается приличной.

Этапы срочного выкупа

  1. Подача заявки в компанию. Для того, чтобы осуществить продажу, вам нужно будет обратиться в фирму, которая производит выкуп автомобилей. Можно будет просто оставить заявку на ее сайте с указанием характеристик авто. Также не забудьте указать телефон и свой электронный адрес, чтобы специалисты могли с вами связаться.
  2. Оценка транспортного средства. В заранее оговоренное время оценщик прибудет на место для проведения оценки. Он тщательно осмотрит ходовую часть, электронику, внешний вид салона. Также будет проведена проверка кузова. После этого специалист изучит документы предоставленные на автомобиль.
  3. Расчет стоимости. Менеджеры компании проведут подробный расчет стоимости вашего авто. При этом они обязательно учтут техническое состояние, внешний вид салона, присутствие повреждений на кузове, год выпуска машины, пробег, востребованность марки и другие характеристики. Если автомобилю требуется ремонт, то его стоимость вычитается из итоговой цены авто.
  4. Подписание договора. После того, как стоимость будет согласована, собственнику авто будет предложено заключить договор. Как только он будет подписан, автовладелец получит денежные средства.

В некоторых компаниях требуется доставка ТС для проведения оценки. Некоторые фирмы готовы выслать своего специалиста к автовладельцу. Это более удобный вариант.

Что необходимо для выкупа?

Для проведения выкупа авто потребуется ряд документов:

  1. паспорт ТС;
  2. паспорт собственника авто;
  3. свидетельство о регистрации автомобиля;
  4. сервисная книжка (в некоторых компаниях она не требуется);
  5. бланк о прохождении техосмотра.

Если автомобиль был приобретен в кредит, то потребуется предоставить еще и кредитный договор. Также автомобилисту придется сообщить в банк о том, что он намеревается продать свое транспортное средство.


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тут были комменты. RIP!






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