Несколько слов о конструктивных особенностях моделей новой серии. Так, центральные блоки комплексов оснащены двухрядными система сигнализации.

Большинство сервисных и охранных режимов новых автомобильных сигнализаций А.Р.Б. владелец машины может программировать с помощью двухкнопочных брелоков разъемами Моlех, повышающими надежность соединений при монтаже и дальнейшей эксплуатации систем. Такое «усиление» продиктовано специфическими условиями использования сигнализаций в Украине.

Все новые А.Р.Б. оборудованы высокочувствительным датчиком удара, имеющим «зону предупреждения». Как обычно, в каждой системе предусмотрен режим оповещения владельца машины о том, что в его отсутствие сигнализация срабатывала. Это удобно не только с «охранной» точки зрения, но и в плане функциональной диагностики — центральный модуль своевременно проинформирует хозяина и о появлении неисправности.