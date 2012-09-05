О том, что ваш автомобиль "криминальный", особенно если это подержанная иномарка, даже купленная в приличном салоне, и даже через магазин, и даже проверенная и "на угон", и "на криминал , - вы можете узнать не сразу, а через год, два, три и даже... шесть лет.

Например, в газете "Клаксон" № 4 было опубликовано письмо читателя В. Ховрина из г. Москвы. Он пишет: "Свою Audi я приобрел пять лет назад. На учете в ГАИ она стоит с 1994 года. Ездил на машине без проблем, неоднократно проверялся "гаишниками" на угон - все было чисто. Пока в январе 1999 года меня в очередной раз не остановил патруль ДПС. И тут неожиданно выяснилось, что моя Audiуже шесть лет разыскивается Интерполом. Просто в российскую базу данных сведений об этом до декабря 1998 года не поступало. Пришлось с инспектором ехать в районный ОВД и разбираться. Машину и документы у меня временно забрали. Периодически наведываюсь в милицию, но там я вразумительного ответа до сих пор не получил. Все время говорят, что ждут какого-то подтверждения из Интерпола. А сколько придется ждать - неизвестно"...

Ситуация, описанная читателем, не такая уж редкая. В каждом городе таких случаев каждый год происходят многие сотни, в России ежегодно обнаруживают полторы тысячи угнанных в Европе автомобилей, числящихся в базе Интерпола, и многие тысячи автомобилей, угнанных в России.

Что же вам делать, если, несмотря на все ваши "обереги", вы все же не убереглись от этой судьбы? Какое законодательство существует в России на этот предмет?

Законодательной основой, регулирующей имущественные отношения, является Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РСФСР от административных нарушениях и другие федеральные законы России. Например, однажды вас останавливает какой-либо бдительный автоинспектор и, сверив номера вашего авто с базой данных ГИБДД об угнанных автомобилях (а теперь такой возможностью располагает каждый инспектор на контрольно-пропускном пункте), заявляет вам, что ваша машина числится в угоне, а вы - угонщик, со всеми вытекающими из этого факта последствиями.