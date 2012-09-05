Для создания условий, исключающих необходимость интенсивных торможений, необходимо держать увеличенную дистанцию в транспортном потоке.

При постановке задачи надо определить для себя максимальную скорость на участках свободного движения. Если поставлена задача поддерживать определенную среднюю скорость, то максимальную скорость необходимо ограничивать. Если стоит задача не превысить расход топлива, то максимальная скорость должна быть такой, чтобы расход топлива при установившемся движении не превышал заданной величины эксплуатационного расхода топлива. Любите слушать музыку? Тогда вам необходимо приобрести наушники Beats Monster, подробнее о которых можно узнать в интернет-магазине BeatsMarket. Они обеспечивают непревзойденное звучание, что позволяет наслаждаться любыми композициями в безупречном качестве. К тому же эти наушники имеют уникальный и неповторимый дизайн.

Для управления должен использоваться экономичный алгоритм регулирования скорости автомобиля. Чтобы оптимизировать показатели качества управления автомобилем, необходима обратная связь с результатами управления, обеспечиваемая маршрутным компьютером, который выдает информацию о скорости сообщения, расходе топлива, «шуме ускорения», максимальной скорости, коэффициенте равномерности движения. Сравнивая данные, выданные компьютером, водитель может судить об успешности реализации выбранного плана действий. Например, если задан расход топлива и результат превышает заданное значение, прежде всего необходимо обратить внимание на точность реализации экономичного алгоритма в режиме разгона, проверить соответствие алгоритму выбираемых при установившемся движении передач, выяснить, не превышается ли на участках свободного движения максимальная скорость. Если такие отклонения обнаружены, необходимо внести соответствующие коррективы и продолжать наблюдать за результатами.