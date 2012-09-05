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Еще один алмаз
14 Мая 2019
Теги: авто

На днях французы официально подтвердили, что самым серьезным образом изучают перспективу приобретения пакета акций японского автогиганта “Nissan”, который в настоящее время, как и многие другие предприятия Страны восходящего солнца, переживает из-за финансового кризиса далеко не лучшие времена. Как подчеркивает влиятельная французская а “Фигаро”, “Nissan” стала первой крупной японской компанией (на нее приходится почти 18% национального и 4% мирового рынков автомобилей), которая открывает свой капитал для иностранных инвесторов. Времена, иронизирует “Фигаро", когда “японцы покупали мир, прошли, теперь мир покупает японцев”.

Судя по всему, речь идет о продаже “Nissan” 20% акций, что составляет примерно $1,8 млрд. А это вполне по карману “Renault" - концерн вот уже второй год подряд отличает завидное финансовое здоровье. Благодаря удачным моделям “Clio 2” и "Megane”, он в настоящее время прочно занял первое место среди европейских производителей, а его прибыль за 1998 г., по расчетам аналитиков, приблизится к $2 млрд.

Хотя в битве за “Nissan” у “Renault” есть грозные конкуренты в лице “Ford” и “Daimler-Chrysler”, специалисты полагают, что шансы французов весьма велики. Как дал понять генеральный директор “Nissan” Иошиказу Ханава, его компании удобнее иметь дело с партнером одной “весовой категории" (каждый производит примерно по 2-2,4 млн машин в год), нежели с супермонстрами типа “Ford”, который, что называется, “схарчит” кого угодно и не поморщится.

Заинтересованность “Renault” в “Nissan” вполне объяснима. В результате этой операции концерн получит доступ к азиатскому рынку, на котором сейчас продается всего лишь 4,5 тыс. его автомобилей, а также сможет укрепиться в США, где у “Nissan” давно завоеваны прочные позиции. Со своей стороны, японцы смогут воспользоваться богатыми возможностями французов не только в Западной Европе, но и в Восточной, а также в Южной Америке.


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