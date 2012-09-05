Управляемость автомобиля. Свойство автомобиля реагировать на перемещение органов управления называется «управляемостью автомобиля». Хорошая управляемость означает, что автомобиль реагирует на управление так, как ожидает водитель. Если реакция на управление ниже, чем ожидает водитель, ему приходится корректировать недостаточную реакцию автомобиля дополнительным перемещением органов управления. Это приводит к увеличению погрешности при регулировании параметров движения автомобиля. Аналогичные трудности вызывает и повышенная чувствительность к перемещению органов управления.

Новое установившееся состояние параметров движения автомобиля возникает не мгновенно, а через некоторое время после перемещения органов управления — после завершения переходного процесса. Его продолжительность оценивается величиной, которую называют постоянная времени переходного процесса Г. За время Г р при разгоне с места автомобиль набирает скорость, равную 0,63 У тах . Разгон до максимальной скорости У тя у происходит за время £ = 4 Г р . Аналогичные значения Т описывают процесс увеличения замедления Гтр и поперечного ускорения Ту. Чем больше Г, тем медленнее происходит изменение параметров движения автомобиля, и, наоборот, чем меньше Т, тем быстрее реагирует автомобиль.

Для удобства управления значения к и Г должны соответствовать эргономическим требованиям водителя — такой реакции, которую ожидает водитель. При отклонении значений к и Г от оптимума в любую сторону точность управления ухудшается. При изменении киТв определенных пределах водитель может компенсировать их, но это достигается ценой повышения психической напряженности и соответственного ускорения развития процессов утомления.