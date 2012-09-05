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ERC/IRC: Бельгийская карусель
12 Мая 2020
Теги: авто

Бельгийское Ypres Westhoek Rally подтвердило наблюдение, сделанное еще на турецком Fiat Rally, — совместный этап чемпионата Европы и серии IRC вновь оказался интереснее, чем «просто раунд» первенства Старого Света. Достаточно просмотреть список участников: заводская команда Fiat Aoarth, полузаводские «конюшни» Peugeot из Испании и Бельгии, официальная премьера Фольксвагена в IRC... Итого почти полтора десятка экипажей на машинах Super 2000. И тогда выставила под стать состав пилотов. В течение двух дней лидер менялся семь раз, а победами на спецучастках отметились восемь экипажей! Пересадка основательно не созывалась почти после каждого допа, чему способствовали сходы нескольких фаворитов — Николя Вуйо, Питера Тсоена, Фредди Лойкса... В итоге победителем гонки стал итальянец Лука Россетти на Peugeot 207 S200C, опередивший преследователей почти на 19 секунд.

Напоследок бельгийское ралли «порадовало» скандалом. После финиша были сняты экипажи Ларри Кольса (третье место) и Боба Кольсула (девятое место). Послегоночный контроль показал, что я дверях их Mitsubishi Lancer Evo отсутствовали усиливающие брусья — несоответствие омологации налицо.

Между тем инициатива в переходит к пилотам на Peugeot. Если в личном зачете фиатовец Андреа Наварра (занявший в протоколах гонки место снятого Кольса) остается первым за счет легкой победы в Кении, то в зачете марок Львам для лидерства хватило двух гонок. Плохи пока дела у пилотов, сделавших ставку на Volkswagen Polo S2000. Бельгийская команда Rene Georges Rally Sport не может добиться надежности автомобилей. Экипаж Фредди Лоикса выиграл четыре допа, но вынужден был сойти, а Томаш Чопик из-за проблем с дифференциалом и сломавшейся на последнем СУ полуоси остался за бортом зачетной десятки. В итоге поляк со своим украинским штурманом Глебом Загорием объявили о прекращении сотрудничества с бельгийской «конюшней», и остаток чемпионата Европы поедут на машине другой марки.


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