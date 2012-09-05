Энциклопедия мирового автомобильного дизайна, начиная с отголосков каретного стиля и заканчивая «стилем граней». Прекрасно понимая, что в классе эксклюзивных купе в силу своего потребительского статуса марке искать пока нечего, в руководстве «Ореl» придумали сами себе нишу «компактного гран туризмо». И не смеется никто, и типичным клиентам льстит «приобщение» к великосветской жизни. Буквы ОТ возникали на машинах марки и раньше. Теперь «Ореl» обещает нам большие перемены.

Меняем тосол

Выбирая новую охлаждающую жидкость (ОЖ) для авто, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя. Если с тосолами ситуация более-менее ясна (большинство из них выпускают по одним ТУ), то с импортными антифризами она гораздо сложнее. Далеко не каждый из них подойдет для системы охлаждения конкретной машины.

Эти жидкости могут содержать различные присадки, которые иногда оказываются губительными для деталей (к примеру, способны вызвать коррозию их металлических частей). Многие ОЖ несовместимы друг с другом, поэтому если уровень в расширительном бачке упал ниже отметки «Min», при отсутствии запаса безопаснее добавить дистиллированной воды. Впрочем, иногда для долива правильнее использовать именно ее: ведь понижение уровня ОЖ — не всегда следствие утечки. В ней содержится вода, которая естественным образом может испариться, Плотность антифриза в этом случае будет соответствовать норме.