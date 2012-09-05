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Энерджи Авто
4 Декабря 2021
Теги: авто

Покупка автомобиля - дело очень ответственное и важное, требующее от будущего автовладельцам максимального внимания. Некоторые обращаются к частным лицам, предпочитая б/у машины, другие же в официальные автосалоны, выбирая подходящую модель. Преимуществ у второго варианта больше, так как в салонах авто продаются с гарантийной документацией и по выгодным программам кредитования. Кроме этого в автосалонах представлен большой выбор моделей, благодаря чему любой покупатель сможет подобрать авто в соответствии со своими требованиями и вкусами.

Одним из лучших салонов, предлагающим широкую модельную линейку автомобилей разных брендов является Энерджи Авто. Это сравнительно новый автосалон столицы, который за небольшое время существования сумел привлечь внимание автолюбителей. Энерджи Авто придерживается активной клиентоориентированной позиции, стараясь максимально удовлетворить потребности потенциальных покупателей. Убедиться в этом можно легко, почитав энерджи авто отзывы, в которых покупатели отмечают внимательное отношение со стороны менеджеров, выгодную для них ценовую политику автосалона и современные подходы к делу.

Наиболее важным достижением Энерджи Авто является внедрение и использование в повседневной работе высокотехнологичных решений. Благодаря этому любой желающий сможет получать услуги в онлайн-режиме, даже без посещения шоу-рума. На веб-сайте компании выставлены все модели и марки авто, которые доступны в автосалоне. Энергджи Авто придерживается среднего ценового сегмента автомобильного рынка, поставляя лучшие модели в данной категории. Это официальный дилер ведущих автомобильных концернов, пользующийся большим доверием покупателей.

В автосалоне действуют разнообразные страховые и кредитные программы. Благодаря последним покупатель с любым достатком сумеет приобрести приглянувшуюся модель на наиболее выгодных для себя условиях. Следует отметить и великолепное обслуживание персонала салона. Кроме этого Энерджи Авто регулярно объявляет разные акции с солидными скидками на отдельные модификации автотранспортных средств. Правильный подход к бизнесу и качественный сервис позволяет компании стремительно развиваться, привлекая при этом новых покупателей. Здесь любой клиент может рассчитывать на кредиты от крупнейших отечественных банков, льготные государственные и страховые программы. Покупателям предлагаются такие услуги, как тест-драйв, трейд-ин, лизинг, техобслуживание и ремонт.

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