За эмоции клиент должен платить суммы, которые он не хотел бы тратить на любой другой продукт, даже самый роскошный. И именно поэтому завоевание лояльности клиентов является главной задачей в нашей отрасли и в то же время чрезвычайно сложно достичь. Если вы посмотрите на концепцию лояльности через призму научных исследований, выделяются два подхода:

- поведенческие, где повторяемость потребительского поведения является вопросом лояльности

- от прагматики (я доволен продуктом, ценой, качеством обслуживания, местоположением), у клиента нет мотивации к изменению.

- эмоциональный, где лояльность определяется набором субъективных чувств, которые заставляют меня принимать решения о сервисах, продуктах и прикреплять к определенному бренду или месту. Клиента, который делает выбор на основе эмоций, чрезвычайно трудно получить, и, следовательно, самый ценный. Такой клиент невосприимчив ко всем мерам конкуренции. Его невозможно получить с привлекательным предложением, ценой, рекламными акциями. Это не может быть обескуражено случайными неудачами. Независимо от всего, он будет нашим послом. Он расскажет о положительном опыте нашего казино для многих людей (статистически не менее 7), став источником новых клиентов, не создавая дополнительных затрат!

Отсутствие понимания причин, по которым клиент казино становится (или не является) лояльным, является причиной частых, даже школьных ошибок, совершенных даже крупными операторами казино.

Когда я управлял казино Casinos Poland, конкурс пытался взять на себя наших клиентов, копируя все наши акции добросовестно, не в силах понять, почему клиенты предпочитают играть в онлайн казино с выводом денег и использовать такие достопримечательности с нами, а не с ними. Потом , когда мне удалось в Olympic Casino в Hilton быстро получившую реакция рынка на конкурс было в несколько раз увеличение маркетинговых и рекламных бюджетов и попытаться взять ноу - как через podkupienie и занятости нашего низового маркетинга. Правления конкурса убедили владельцев, что если вместо 1 автомобиля они будут набирать 10 среди игроков и копируют наши акции, то немедленно увеличить оборот, перейдя от нас к самым важным VIP- клиентам . Ничего страшного. Как я упоминал ранее, лояльный клиент казино устойчив к дисконтным мероприятиям.

