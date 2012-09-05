Каждому человеку, который нуждается в услугах такси, хочется, чтобы его обслуживала не какая-нибудь развалина, которая может в любую минуту испортиться, а презентабельный автомобиль в хорошем состоянии. Никому не хочется приезжать на вечеринку или же корпоратив на авто, больше напоминающий материал для свалки, который непременно вызовет насмешки со стороны коллег или же друзей. Заботясь о комфорте клиентуры мы создали компанию, которая предоставляет услуги элитных vip такси. В нашем автопарке собраны современные представительские авто, относящиеся к бизнес классу.

Каждая из моделей авто, которую мы предлагаем нашим заказчикам принадлежит известнейшим маркам. Заказывать такое такси желающие смогут с учетом количества необходимых им пассажирских мест. Соответственно каждый из желающих сможет выбрать у нас не только легковое авто, но еще и целый микроавтобус. Кроме этого мы предлагаем возможность вызова внедорожника или же минивэна вип-класса. Все наши водители обладают соответствующей квалификацией и необходимым опытом. Кроме этого авто любых марок нашей компании оборудованы нужными устройствами и аксессуарами для достижения максимальной комфортности и безопасности пассажиров. Каждый из наших водителей опрятно одевается, вежливо относится к клиентуре и отличается пунктуальностью.

Вообще, вип такси предназначается не только для важных персон, но и для обычных граждан. Любой желающие легко сможет заказать наши услуги и получить выбранный им автомобиль для доставки в аэропорт, на деловую встречу или же развлекательное мероприятие. Высокий профессионализм наших водителей и большой опыт обслуживания вип-персон, не оставит вас равнодушными. Они вовремя приедут к месту после вызова и позаботятся о вашей безопасной доставке к месту назначения. Если же вы нуждаетесь в услугах такси после приезда вашего рейса в аэропорт, то наш шофер встретит вас в точно назначенное время с табличкой и сопроводит к машине.

Особо востребованы услуги такси при наличии большого багажа. На заказ премиум такси в нашей компании от вас не потребуется много времени. При этом мы работаем достаточно дешево, без всяких проволочек. Кроме авто с шашечками такси, здесь вы сможете арендовать и обычную машину без всякой рекламы. Во всем Питере не найти такую службу, как vip такси. Поэтому наши услуги сейчас пользуются растущим спросом. Мы всегда заботимся о своей клиентуре, предлагая им только лучшее.