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Элементы автомобильных магистралей
13 Июля 2019
Теги: авто

Основой для установления закономерностей ландшафта должен являться геоморфологический анализ, позволяющий выявить структуру рельефа и выделить его главные и второстепенные элементы. Примером может служить эоловый холмистый рельеф сыпучих песков. Наблюдателю с близкого расстояния он кажется случайным, лишенным какой-либо закономерности. Однако аэрофотоснимки показывают, что он может быть сведен в ряд групп (одиночные барханы, барханные цепи, грядовые пески), по отношению к которым практика строительства дорог выработала оправдавшие себя вполне определенные методы трассирования.

Нельзя изменить ширину проезжей части и обочин, но остальные элементы поперечного профиля могут быть без ущерба для работы дороги лишены геометрической правильности очертаний путем проведения следующих мероприятий: ,

округления верха и низа откосов земляного полотна; устройства откосов переменной крутизны; устройства разделительной полосы переменной ширины; расположения на косогорных участках проезжих частей автомобильных магистралей в разных уровнях;

раздельного трассирования проезжих частей в особо сложных условиях рельефа и ситуации;

устранения прямолинейности и параллельности краев Просек путем дополнительной вырубки отдельных деревьев и посадки на придорожной полосе декоративных деревьев и кустарников; посадки деревьев на разделительной полосе;

продуманного расположения снегосборных и рядовых посадок вдоль дороги.

Вторая проблема ландшафтного проектирования — соблюдение соизмеримости («масштабности») элементов дороги с элементами рельефа и ситуации.

 


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